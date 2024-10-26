26 октября 2024

«Залили клей в замок»: екатеринбуржцы столкнулись с неприятным «сюрпризом» при переезде. Видео

Паре из Екатеринбурга залили клей в замок
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый ЗАГС.Екатеринбург, дверь, ручка, интерьер
Замена замка обошлась молодым людям в 14 тысяч рублей Фото:

Неизвестный залил клей в замочную скважину паре из Екатеринбурга в доме ½ по улице «Хуторская». Молодые люди только переехали, и ссор с соседями у них не было, рассказала девушка в соцсетях.

«Позвонил молодой человек и сказал, что не может попасть в квартиру. Оказалось, что в замочную скважину залили клей, причем не пожалели. Мы еще не успели заселиться в квартиру, и конфликтов с соседями никаких не было» — передает слова девушки telegram-канал «Жизнь Екатеринбурга».

Замена замка обошлась паре в 14 тысяч рублей. Кто таким образом решил встретить соседей, неизвестно.

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Неизвестный залил клей в замочную скважину паре из Екатеринбурга в доме ½ по улице «Хуторская». Молодые люди только переехали, и ссор с соседями у них не было, рассказала девушка в соцсетях. «Позвонил молодой человек и сказал, что не может попасть в квартиру. Оказалось, что в замочную скважину залили клей, причем не пожалели. Мы еще не успели заселиться в квартиру, и конфликтов с соседями никаких не было» — передает слова девушки telegram-канал «Жизнь Екатеринбурга». Замена замка обошлась паре в 14 тысяч рублей. Кто таким образом решил встретить соседей, неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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