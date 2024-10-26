Замена замка обошлась молодым людям в 14 тысяч рублей
Неизвестный залил клей в замочную скважину паре из Екатеринбурга в доме ½ по улице «Хуторская». Молодые люди только переехали, и ссор с соседями у них не было, рассказала девушка в соцсетях.
«Позвонил молодой человек и сказал, что не может попасть в квартиру. Оказалось, что в замочную скважину залили клей, причем не пожалели. Мы еще не успели заселиться в квартиру, и конфликтов с соседями никаких не было» — передает слова девушки telegram-канал «Жизнь Екатеринбурга».
Замена замка обошлась паре в 14 тысяч рублей. Кто таким образом решил встретить соседей, неизвестно.
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