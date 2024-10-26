«Залили клей в замок»: екатеринбуржцы столкнулись с неприятным «сюрпризом» при переезде. Видео

Паре из Екатеринбурга залили клей в замок

27 октября 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Замена замка обошлась молодым людям в 14 тысяч рублей Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Неизвестный залил клей в замочную скважину паре из Екатеринбурга в доме ½ по улице «Хуторская». Молодые люди только переехали, и ссор с соседями у них не было, рассказала девушка в соцсетях. «Позвонил молодой человек и сказал, что не может попасть в квартиру. Оказалось, что в замочную скважину залили клей, причем не пожалели. Мы еще не успели заселиться в квартиру, и конфликтов с соседями никаких не было» — передает слова девушки telegram-канал «Жизнь Екатеринбурга». Замена замка обошлась паре в 14 тысяч рублей. Кто таким образом решил встретить соседей, неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неизвестный залил клей в замочную скважину паре из Екатеринбурга в доме ½ по улице «Хуторская». Молодые люди только переехали, и ссор с соседями у них не было, рассказала девушка в соцсетях. «Позвонил молодой человек и сказал, что не может попасть в квартиру. Оказалось, что в замочную скважину залили клей, причем не пожалели. Мы еще не успели заселиться в квартиру, и конфликтов с соседями никаких не было» — передает слова девушки telegram-канал «Жизнь Екатеринбурга». Замена замка обошлась паре в 14 тысяч рублей. Кто таким образом решил встретить соседей, неизвестно.