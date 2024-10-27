Mash: ВСУ атаковали спиртзавод в Воронежской области

28 октября 2024 в 02:29 Размер текста - 17 +

Пострадавших в результате атаки нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Системами ПВО и РЭБ в Воронежской области было сбито около 10 беспилотников, которые, предположительно, атаковали местный спиртзавод «Этанол-Спирт» в Новохоперском районе. Об этом сообщает telegram-канал Mash. По данным источника, завод уже подвергался подобным атакам ранее. «Речь идет о предприятии „Этанол-Спирт“ в Новохоперском районе, по которому ранее уже были прилеты», — говорится в сообщении. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в telegram-канале подтвердил, что в результате атаки пострадавших нет. Министерство обороны РФ также сообщило об уничтожении беспилотников ВСУ над территорией Белгородской, Брянской и Воронежской областей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Системами ПВО и РЭБ в Воронежской области было сбито около 10 беспилотников, которые, предположительно, атаковали местный спиртзавод «Этанол-Спирт» в Новохоперском районе. Об этом сообщает telegram-канал Mash. По данным источника, завод уже подвергался подобным атакам ранее. «Речь идет о предприятии „Этанол-Спирт“ в Новохоперском районе, по которому ранее уже были прилеты», — говорится в сообщении. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в telegram-канале подтвердил, что в результате атаки пострадавших нет. Министерство обороны РФ также сообщило об уничтожении беспилотников ВСУ над территорией Белгородской, Брянской и Воронежской областей.