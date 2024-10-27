Системами ПВО и РЭБ в Воронежской области было сбито около 10 беспилотников, которые, предположительно, атаковали местный спиртзавод «Этанол-Спирт» в Новохоперском районе. Об этом сообщает telegram-канал Mash. По данным источника, завод уже подвергался подобным атакам ранее.
«Речь идет о предприятии „Этанол-Спирт“ в Новохоперском районе, по которому ранее уже были прилеты», — говорится в сообщении. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в telegram-канале подтвердил, что в результате атаки пострадавших нет. Министерство обороны РФ также сообщило об уничтожении беспилотников ВСУ над территорией Белгородской, Брянской и Воронежской областей.
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