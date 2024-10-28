Названы риски льготного периода по уплате процентов по кредитной карте

При пользовании грейс-периодом (льготным периодом уплаты процентов по кредиту, — прим. URA.RU) необходимо соблюдать финансовую дисциплину и учитывать факторы, которые прописаны в кредитном договоре. В частности, нередки случаи, когда клиент не может погашать другие кредиты в рамках грейс-периода, сообщила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.
«Нередко в списке исключений — операции по пополнению электронных кошельков, погашению других кредитов со счета „кредитки“, переводы частным лицам и самому себе на дебетовый счет», — рассказала Ольга Дайнеко в беседе с «Прайм». По ее словам, существует целый перечень трат, которые включены в покрытие льготного беспроцентного периода. Этот перечень можно узнать в кредитном договоре. Дайнеко перечислила некоторые из них:
- срок отсчета грейс-периода может начаться с даты активации карты, а не с даты первой операции, то есть он может быть привязан к расчетному периоду. Чем позже покупка по карте — тем меньше времени на беспроцентный возврат средств;
- если же льготный период привязан к дате первой операции, то по каждому расходованию средств будет собственный срок возврата;
- возможность снять наличные со счета с сохранением льготного периода может иметь лимит по сроку или по сумме;
- действующий грейс-период не освобождает от платежей по кредиту. Пока задолженность не погашена — льготы не возобновятся;
- необходимо следить за сроками и не тянуть с возвратом средств;
- необходимо изучить все условия договора и уточнить непонятные моменты;
- грейс-период может действовать только для новых клиентов и лишь в ограниченный срок. В среднем он длится минимум 55 дней, максимум — 180 или, иногда, 360.
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