Shot: группа «Тату» воссоединилась ради корпоративов за 15 млн рублей

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Солистка группы "Тату" Елена Катина выступает на одиночных корпоративах за 1,2 миллиона рублей, сообщили telegram-каналы
Солистка группы "Тату" Елена Катина выступает на одиночных корпоративах за 1,2 миллиона рублей, сообщили telegram-каналы Фото:

Солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Елена Катина выступят в дуэте на корпоративе за 15 миллионов рублей, хотя за одиночный корпоратив каждая из них берет чуть больше миллиона, рассказали в telegram-каналах. 

«Легендарные ТАТУшки Лена Катина и Юля Волкова могут выступить вместе за 15 млн рублей, при этом каждая из них за одиночный корпоратив берёт чуть больше миллиона», — сообщили Life.ru со ссылкой на telegram-канал. По их данным, высокая стоимость совместного выступления связана с необходимостью воссоединения солисток. И Волкова, и Катина занимаются своей карьерой. Выступление в дуэте устроили их менеджеры именно ради заказчика, подчеркнули в издании.

Там также добавили, что для заказа корпоратива у Волковой необходимо оплатить ей перелет с комфортным для нее временем, номер категории «люкс» в отеле, обеспечить артистку питьевой водой, безлактозным молоком и трехразовым питанием. В гримерке у нее должны быть закуски с рыбой, сыром, мясом, а еще орехи, фрукты и бутылка премиального коньяка и текилы. Цена за 40 минут выступления — 1,2 миллиона рублей, сообщили в издании. 

Катина, в свою очередь, берет за 45 минут выступления 1,1 миллион рублей. Помимо этого ей нужно оплатить только автомобиль до места корпоратива, стилиста-визажиста, еду и воду. 

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Солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Елена Катина выступят в дуэте на корпоративе за 15 миллионов рублей, хотя за одиночный корпоратив каждая из них берет чуть больше миллиона, рассказали в telegram-каналах.  «Легендарные ТАТУшки Лена Катина и Юля Волкова могут выступить вместе за 15 млн рублей, при этом каждая из них за одиночный корпоратив берёт чуть больше миллиона», — сообщили Life.ru со ссылкой на telegram-канал. По их данным, высокая стоимость совместного выступления связана с необходимостью воссоединения солисток. И Волкова, и Катина занимаются своей карьерой. Выступление в дуэте устроили их менеджеры именно ради заказчика, подчеркнули в издании. Там также добавили, что для заказа корпоратива у Волковой необходимо оплатить ей перелет с комфортным для нее временем, номер категории «люкс» в отеле, обеспечить артистку питьевой водой, безлактозным молоком и трехразовым питанием. В гримерке у нее должны быть закуски с рыбой, сыром, мясом, а еще орехи, фрукты и бутылка премиального коньяка и текилы. Цена за 40 минут выступления — 1,2 миллиона рублей, сообщили в издании.  Катина, в свою очередь, берет за 45 минут выступления 1,1 миллион рублей. Помимо этого ей нужно оплатить только автомобиль до места корпоратива, стилиста-визажиста, еду и воду. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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