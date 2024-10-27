В «Ночь искусств» Пермская галерея откроет реставрационные мастерские

Пермская художественная галерея раскрыла свою программу акции «Ночь искусств», которая пройдет по всей России 3-4 ноября. Вечером в воскресенье галерея будет работать до 23:00. В этот вечер посетители смогут попасть на лекции, мастер-классы, а также посетить реставрационные мастерские музея.
«Гости смогут заглянуть в мир реставрации, познакомиться с нашими мастерами и увидеть, как они возвращают к жизни произведения искусства из коллекции галереи», — рассказали URA.RU в музее. На 3 ноября запланировано две экскурсии. Позаботиться о билетах советуют заранее.
Для детей галерея подготовила отдельный мастер-класс по живописи. Его проведет художник, музейный педагог Яна Дорофеева. Ребята в мастерской познакомятся с различными художественными материалами и инструментами, основными техниками и приемами живописи, попробуют себя в роли живописца. Для взрослых ценителей искусства в галерее пройдет ряд лекций о живописи, графике и отдельных шедеврах изобразительного искусства.
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