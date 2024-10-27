27 октября 2024

В «Ночь искусств» Пермская галерея откроет реставрационные мастерские

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Процесс восстановления шедевров покажут в Пермской галерее (архивное фото)
Процесс восстановления шедевров покажут в Пермской галерее (архивное фото) Фото:

Пермская художественная галерея раскрыла свою программу акции «Ночь искусств», которая пройдет по всей России 3-4 ноября. Вечером в воскресенье галерея будет работать до 23:00. В этот вечер посетители смогут попасть на лекции, мастер-классы, а также посетить реставрационные мастерские музея.

«Гости смогут заглянуть в мир реставрации, познакомиться с нашими мастерами и увидеть, как они возвращают к жизни произведения искусства из коллекции галереи», — рассказали URA.RU в музее. На 3 ноября запланировано две экскурсии. Позаботиться о билетах советуют заранее.

Для детей галерея подготовила отдельный мастер-класс по живописи. Его проведет художник, музейный педагог Яна Дорофеева. Ребята в мастерской познакомятся с различными художественными материалами и инструментами, основными техниками и приемами живописи, попробуют себя в роли живописца. Для взрослых ценителей искусства в галерее пройдет ряд лекций о живописи, графике и отдельных шедеврах изобразительного искусства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермская художественная галерея раскрыла свою программу акции «Ночь искусств», которая пройдет по всей России 3-4 ноября. Вечером в воскресенье галерея будет работать до 23:00. В этот вечер посетители смогут попасть на лекции, мастер-классы, а также посетить реставрационные мастерские музея. «Гости смогут заглянуть в мир реставрации, познакомиться с нашими мастерами и увидеть, как они возвращают к жизни произведения искусства из коллекции галереи», — рассказали URA.RU в музее. На 3 ноября запланировано две экскурсии. Позаботиться о билетах советуют заранее. Для детей галерея подготовила отдельный мастер-класс по живописи. Его проведет художник, музейный педагог Яна Дорофеева. Ребята в мастерской познакомятся с различными художественными материалами и инструментами, основными техниками и приемами живописи, попробуют себя в роли живописца. Для взрослых ценителей искусства в галерее пройдет ряд лекций о живописи, графике и отдельных шедеврах изобразительного искусства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...