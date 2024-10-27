У екатеринбуржца угнали тягач с зубной пастой на 1 млн рублей

28 октября 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Груз должен был прибыть в Казань, но так до нее и не доехал (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У екатеринбургского коммерсанта пропал тягач с зубной пастой на сумму более миллиона рублей. Грузовик должен был доставить гигиеническое средство в Татарстан, но так там и не появился. Подробности загадочного исчезновения URA.RU раскрыл источник. «Директор одной из логистических компаний получил заказ от другого коммерсанта развести более 400 коробов зубной пасты по магазинам в Татарстане. Предприниматель нашел исполнителя, который, в свою очередь, предоставил ему тягач и водителя. Тот загрузился товаром в Москве и должен был до 18 октября доставить его в Казань. Но там грузовик так и не появился», — рассказал собеседник агентства. Узнав, что зубная паста не попала ни в одну из торговых точек, екатеринбуржец обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям предстоит выяснить, где сейчас автомобиль и груз. Общая сумма ущерба составила миллион 170 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У екатеринбургского коммерсанта пропал тягач с зубной пастой на сумму более миллиона рублей. Грузовик должен был доставить гигиеническое средство в Татарстан, но так там и не появился. Подробности загадочного исчезновения URA.RU раскрыл источник. «Директор одной из логистических компаний получил заказ от другого коммерсанта развести более 400 коробов зубной пасты по магазинам в Татарстане. Предприниматель нашел исполнителя, который, в свою очередь, предоставил ему тягач и водителя. Тот загрузился товаром в Москве и должен был до 18 октября доставить его в Казань. Но там грузовик так и не появился», — рассказал собеседник агентства. Узнав, что зубная паста не попала ни в одну из торговых точек, екатеринбуржец обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям предстоит выяснить, где сейчас автомобиль и груз. Общая сумма ущерба составила миллион 170 тысяч рублей.