27 октября 2024

У екатеринбуржца угнали тягач с зубной пастой на 1 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека. Челябинск, аптека, лекарства, зубная паста, фармацевтика
Груз должен был прибыть в Казань, но так до нее и не доехал (архивное фото) Фото:

У екатеринбургского коммерсанта пропал тягач с зубной пастой на сумму более миллиона рублей. Грузовик должен был доставить гигиеническое средство в Татарстан, но так там и не появился. Подробности загадочного исчезновения URA.RU раскрыл источник.

«Директор одной из логистических компаний получил заказ от другого коммерсанта развести более 400 коробов зубной пасты по магазинам в Татарстане. Предприниматель нашел исполнителя, который, в свою очередь, предоставил ему тягач и водителя. Тот загрузился товаром в Москве и должен был до 18 октября доставить его в Казань. Но там грузовик так и не появился», — рассказал собеседник агентства.

Узнав, что зубная паста не попала ни в одну из торговых точек, екатеринбуржец обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям предстоит выяснить, где сейчас автомобиль и груз. Общая сумма ущерба составила миллион 170 тысяч рублей.

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У екатеринбургского коммерсанта пропал тягач с зубной пастой на сумму более миллиона рублей. Грузовик должен был доставить гигиеническое средство в Татарстан, но так там и не появился. Подробности загадочного исчезновения URA.RU раскрыл источник. «Директор одной из логистических компаний получил заказ от другого коммерсанта развести более 400 коробов зубной пасты по магазинам в Татарстане. Предприниматель нашел исполнителя, который, в свою очередь, предоставил ему тягач и водителя. Тот загрузился товаром в Москве и должен был до 18 октября доставить его в Казань. Но там грузовик так и не появился», — рассказал собеседник агентства. Узнав, что зубная паста не попала ни в одну из торговых точек, екатеринбуржец обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям предстоит выяснить, где сейчас автомобиль и груз. Общая сумма ущерба составила миллион 170 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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