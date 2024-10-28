Нового уральского полпреда президента РФ Артема Жогу пригласили посетить ямальскую тундру. Общественный деятель из числа КМНС Ейко Сэротэтто позвал полномочного представителя президента к себе в чум.
«Артем Владимирович, приезжайте к нам в гости, в настоящий ненецкий чум к оленеводам—кочевникам! <...> Хотелось бы, чтоб вы знали как и чем мы живем, с какими проблемами сталкиваемся и как выживаем в суровых климатических условиях и в нынешних условиях в целом. Приезжайте, Артем Владимирович, нам будет очень радостно, если вы все сами увидите и познакомитесь с нами», — написал Сэротэтто на личной странице VK.
В разговоре с URA.RU Сэротэтто рассказал, что специально для полпреда приготовил упряжку с белыми оленями. А если у Артема Жоги не получится приехать в тундру — оленевод сам приедет на встречу к полпреду в резиденцию в Екатеринбурге.
Источники агентства в политических кругах Ямала говорят, что Артем Жога предположительно посетит ЯНАО 2 ноября. Поездка полпреда в тундру, по словам источников, не запланирована. В пресс-службе окружного правительства корреспонденту URA.RU ответили, что «визит ожидается», не уточнив детали его программы.
В рамках ознакомительной поездки по Уралу Артем Жога успел побывать во всех регионах федерального округа кроме ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Дмитрий Артюхов пообещал познакомить нового полпреда с Ямалом.
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