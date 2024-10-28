Компания крупного застройщика Тюмени отремонтирует служебную квартиру нового курганского прокурора Московских

Компания «ТСП», принадлежащая крупному застройщику Тюмени Сергею Ельпину, займется ремонтом служебной квартиры нового курганского прокурора Владислава Московских. За работу подрядчик получит около миллиона рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Служебную квартиру прокурору Московских капитально отремонтирует фирма крупного тюменского застройщика Сергея Ельпина. Компания „ТСП“ обновит пять комнат, ванную и санузел почти за один миллион рублей. Сдать квартиру прокурору, который прибыл в Курган в середине октября, должны в декабре»,— рассказал инсайдер.
Информация о подрядчике подтверждается данными на сайте госзакупок. Контракт между прокуратурой региона и тюменской фирмой заключен на сумму 943 949 рублей. Начальная стоимость работ стартовала с 1,2 млн рублей, но компания «ТСП» победила в аукционе среди четырех претендентов, предложив самую наименьшую цену. Закончить ремонт в служебной квартиры подрядчик должен до 15 декабря 2024 года. При этом по данным другого источника, капитального ремонта в служебной квартире не будет. «Говорят, что контракт расторгли, никаких работ компания из Тюмени проводить не будет», — отметил инсайдер.
Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в пресс-службу прокуратуры региона. Информация дополнится после получения комментария.
Официально на пост прокурора Курганской области Владислав Московских был назначен 3 октября. В регион он прибыл в середине месяца. По данным инсайдеров URA.RU с собой из Тюмени он привезет двух начальников и водителя.
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