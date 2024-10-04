Назначенный прокурором Курганской области Владислав Московских пригласил некоторых своих подчиненных переехать на новое место работы. По данным приближенных к правоохранительным органам источников URA.RU на переезд согласились два начальника отделов и водитель.
«Предварительно на предложение Московских согласились начальники организационно-контрольного отдела Оксана Крылова и уголовно-судебного управления Наталья Бакланова», — говорят источники. Также прокурор пригласил водителя. По версии источников, данные сотрудники входят в так называемую «команду» прокурора, и переводились вслед за Московских в Тюмень из ХМАО.
Источники также утверждают, что не все получившие предложение сотрудники прокуратуры согласились на переезд вслед за начальником. Так, один из личных помощников бывшего прокурора Тимур Львов предпочел остаться в кадровом резерве на должность зампрокурора в Тюмени. Предполагается, что Московских также мог обратиться к бывшим своим подчиненным в прокуратуре ХМАО, где он работал до назначения в Тюмень.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане готовятся к приезду нового прокурора. Накануне Московских был освобожден от должности в Тюмени и назначен прокурором Курганской области указом президента.
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