Новый курганский прокурор привезет с собой из Тюмени двух начальников и водителя. Инсайд

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Новый курганский прокурор приведет своих помощников из Тюмени
Новый курганский прокурор приведет своих помощников из Тюмени Фото:

Назначенный прокурором Курганской области Владислав Московских пригласил некоторых своих подчиненных переехать на новое место работы. По данным приближенных к правоохранительным органам источников URA.RU на переезд согласились два начальника отделов и водитель.

«Предварительно на предложение Московских согласились начальники организационно-контрольного отдела Оксана Крылова и уголовно-судебного управления Наталья Бакланова», — говорят источники. Также прокурор пригласил водителя. По версии источников, данные сотрудники входят в так называемую «команду» прокурора, и переводились вслед за Московских в Тюмень из ХМАО.

Источники также утверждают, что не все получившие предложение сотрудники прокуратуры согласились на переезд вслед за начальником. Так, один из личных помощников бывшего прокурора Тимур Львов предпочел остаться в кадровом резерве на должность зампрокурора в Тюмени. Предполагается, что Московских также мог обратиться к бывшим своим подчиненным в прокуратуре ХМАО, где он работал до назначения в Тюмень.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане готовятся к приезду нового прокурора. Накануне Московских был освобожден от должности в Тюмени и назначен прокурором Курганской области указом президента.

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Назначенный прокурором Курганской области Владислав Московских пригласил некоторых своих подчиненных переехать на новое место работы. По данным приближенных к правоохранительным органам источников URA.RU на переезд согласились два начальника отделов и водитель. «Предварительно на предложение Московских согласились начальники организационно-контрольного отдела Оксана Крылова и уголовно-судебного управления Наталья Бакланова», — говорят источники. Также прокурор пригласил водителя. По версии источников, данные сотрудники входят в так называемую «команду» прокурора, и переводились вслед за Московских в Тюмень из ХМАО. Источники также утверждают, что не все получившие предложение сотрудники прокуратуры согласились на переезд вслед за начальником. Так, один из личных помощников бывшего прокурора Тимур Львов предпочел остаться в кадровом резерве на должность зампрокурора в Тюмени. Предполагается, что Московских также мог обратиться к бывшим своим подчиненным в прокуратуре ХМАО, где он работал до назначения в Тюмень. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане готовятся к приезду нового прокурора. Накануне Московских был освобожден от должности в Тюмени и назначен прокурором Курганской области указом президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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