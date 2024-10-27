Вахтовики в ЯНАО боятся остаться без работы и денег

В Новом Уренгое вахтовики опасаются остаться без работы и доходов на подряде ООО «Петербургтрансгазстрой», которая набирает водителей спецтехники и самосвалов на строительство дорог по заказу крупной нефтегазовой корпорации. Отзыв о работе в компании вахтовики оставили в закрытом чате. Свою позицию высказали также и представители подрядчика.
«ООО „Петербургтрансгазстрой“. Завезли туда людей, а работы нету. Не устраивают, подсовывают какой-то липовый договор. Робу не выдают. Объекта работы нет. Сидишь за две тысячи [рублей] в день. А обещали золотые горы. Зачем завозить людей на работу, если ее нет?» — беспокоится вахтовый рабочий под ником Danil в чате telegram-канала «Суровый вахтовик. Отзывы».
«Да, водители были приглашены на работу. В начале ноября у нас запускается проект. И мы договорились пока, что на таких условиях — мы все оплачиваем, спецодежда уже заказана. Договоры у нас не липовые, там все прописано: условия, вахтовые надбавки, премии — все, все прописано», — сообщили корреспонденту URA.RU в головном офисе.
Более подробное разъяснение агентству предоставили по месту работ в Новом Уренгое:
«Прежде чем заехать на объект, работники должны пройти медицинский осмотр, освоить защитное зимнее вождение плюс сдать экзамены на знание правил техники безопасности, охраны труда. Бывает некий процент не сдавших экзамены. Поэтому сразу было сказано, что спецодежду водители получат после успешного прохождения испытаний», — пояснили в компании.
На вопрос, в какие сроки рабочие получают трудовой договор на руки, в компании ответили, что вахтовиков оформляют в течение двух дней. Зарплата выплачивается с обеспечением полного соцпакета. В Новом Уренгое компания занимается строительством автодорог по заказу крупной нефтегазовой корпорации. Набирает водителей спецтехники и самосвалов.
По данным СБИС, ООО «Петербургтрансгазстрой» — компания из Санкт-Петербурга, с 2015 года занимается строительством домов, дорог и мостов. Чистая прибыль предприятия по итогам 2023 года относительно невысокая.
Ранее URA.RU сообщало, что вахтовики недовольны условиями в общежитии «Газпром добыча Надым» на Бованенковском месторождении. По словам одного из рабочих, в общежитии нет столовой и буфета, а парковка на его территории запрещена.
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