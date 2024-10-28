Shot: духовные практики поглотили Сати Казанову после рождения первенца

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Сати Казанова отменила все свои выступления до апреля 2025 года
Сати Казанова отменила все свои выступления до апреля 2025 года Фото:

После рождения дочки певица Сати Казанова полностью погрузилась в духовные практики. Она отменила все свои выступления до апреля 2025 года.

«Казанова будет зарабатывать в онлайне на рассказах про карму и духовных практиках на раскрытие женственности», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что артистка отменила все свои мероприятия до апреля 2025 года.

Казанова продолжает давать акустические концерты и предлагает различные тарифы в своем клубе для желающих заняться духовными практиками. Сати обещает делиться древними знаниями, помогающими найти себя и раскрыть сексуальность, передали в telegram-канале.

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После рождения дочки певица Сати Казанова полностью погрузилась в духовные практики. Она отменила все свои выступления до апреля 2025 года. «Казанова будет зарабатывать в онлайне на рассказах про карму и духовных практиках на раскрытие женственности», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что артистка отменила все свои мероприятия до апреля 2025 года. Казанова продолжает давать акустические концерты и предлагает различные тарифы в своем клубе для желающих заняться духовными практиками. Сати обещает делиться древними знаниями, помогающими найти себя и раскрыть сексуальность, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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