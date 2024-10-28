Shot: духовные практики поглотили Сати Казанову после рождения первенца

После рождения дочки певица Сати Казанова полностью погрузилась в духовные практики. Она отменила все свои выступления до апреля 2025 года.
«Казанова будет зарабатывать в онлайне на рассказах про карму и духовных практиках на раскрытие женственности», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что артистка отменила все свои мероприятия до апреля 2025 года.
Казанова продолжает давать акустические концерты и предлагает различные тарифы в своем клубе для желающих заняться духовными практиками. Сати обещает делиться древними знаниями, помогающими найти себя и раскрыть сексуальность, передали в telegram-канале.
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