В Пермском крае подросток зарезал мать на глазах у родного брата

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По факту убийства возбуждено уголовное дело
По факту убийства возбуждено уголовное дело Фото:

В поселке Ергач Пермского края 16-летний по подозрению в убийстве задержан подросток. Юноша ударил ножом собственную мать.

«27 октября в поселке Ергач 16-летний подросток ударил мать ножом на глазах у младшего брата. Женщина скончалась на месте», — сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на собственный источник. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ). URARU направило запрос в пресс-службу СКР по Пермскому краю, ответ ожидается.

URARU рассказывало также о громком убийстве в поселке Октябрьский, где подросток с помощью топора расправился со своей семьей. Суд отправил школьника-убийцу на принудительное психиатрическое лечение.

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В поселке Ергач Пермского края 16-летний по подозрению в убийстве задержан подросток. Юноша ударил ножом собственную мать. «27 октября в поселке Ергач 16-летний подросток ударил мать ножом на глазах у младшего брата. Женщина скончалась на месте», — сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на собственный источник. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ). URARU направило запрос в пресс-службу СКР по Пермскому краю, ответ ожидается. URARU рассказывало также о громком убийстве в поселке Октябрьский, где подросток с помощью топора расправился со своей семьей. Суд отправил школьника-убийцу на принудительное психиатрическое лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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