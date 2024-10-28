В Пермском крае подросток зарезал мать на глазах у родного брата

В поселке Ергач Пермского края 16-летний по подозрению в убийстве задержан подросток. Юноша ударил ножом собственную мать.
«27 октября в поселке Ергач 16-летний подросток ударил мать ножом на глазах у младшего брата. Женщина скончалась на месте», — сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на собственный источник. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ). URARU направило запрос в пресс-службу СКР по Пермскому краю, ответ ожидается.
URARU рассказывало также о громком убийстве в поселке Октябрьский, где подросток с помощью топора расправился со своей семьей. Суд отправил школьника-убийцу на принудительное психиатрическое лечение.
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