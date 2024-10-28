Губернатор ХМАО Кухарук анонсировал новые льготы для многодетных семей

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Многодетные семьи смогут рассчитывать на новые льготы
Многодетные семьи смогут рассчитывать на новые льготы Фото:

Для многодетных семей в муниципалитетах ХМАО введут возможность бесплатно посещать учреждения культуры и парки отдыха. Новые льготы анонсировал губернатор Руслан Кухарук.

«Принято решение о необходимости на муниципальном уровне разработать механизм реализации права на бесплатное посещение многодетными семьям музеев, парков культуры и отдыха, выставок и спортивных учреждений. Также изменен порядок предоставления двухразового питания детям из многодетных семей в образовательных организациях Югры, теперь эта мера поддержки распространяется на студентов в возрасте от 18 до 23 лет», — написал он в своем telegram-канале.

Решение приняли на заседании правительства. Вместе с этим окружные власти также утвердили предложение в федеральную программу лицензирования недр на 2025 год. Оно включает в себя 17 участков. Ожидается, что там смогут добыть 165 миллионов тонн нефти. Среди прочего на заседании чиновники решили создать в регионе молодежное правительство Югры.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО постановлением правительства расширили меры поддержки семей участников СВО. Они получат право на внеочередное расселение из аварийного жилья.

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Для многодетных семей в муниципалитетах ХМАО введут возможность бесплатно посещать учреждения культуры и парки отдыха. Новые льготы анонсировал губернатор Руслан Кухарук. «Принято решение о необходимости на муниципальном уровне разработать механизм реализации права на бесплатное посещение многодетными семьям музеев, парков культуры и отдыха, выставок и спортивных учреждений. Также изменен порядок предоставления двухразового питания детям из многодетных семей в образовательных организациях Югры, теперь эта мера поддержки распространяется на студентов в возрасте от 18 до 23 лет», — написал он в своем telegram-канале. Решение приняли на заседании правительства. Вместе с этим окружные власти также утвердили предложение в федеральную программу лицензирования недр на 2025 год. Оно включает в себя 17 участков. Ожидается, что там смогут добыть 165 миллионов тонн нефти. Среди прочего на заседании чиновники решили создать в регионе молодежное правительство Югры. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО постановлением правительства расширили меры поддержки семей участников СВО. Они получат право на внеочередное расселение из аварийного жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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