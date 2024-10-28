«Коммерсант»: экс-главу управления ВС РФ задержали из-за наводки его начальника

Бывший начальник первого управления Главного управления связи (ГУС) ВС РФ Александр Оглоблин был арестован благодаря сделке со следствием, заключенной другим генералом, подчиненным которого являлся задержанный. Об этом рассказала газета «Коммерсант».
«Оглоблина снова арестовали благодаря сделке со следствием, заключенной другим генералом. Экс-заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ — начальник ГУС генерал-лейтенант Вадим Шамарин рассказал, как они делили взятки, полученные из ОАО „Пермский телефонный завод ‚Телта‘, — говорится в материале ‚Коммерсанта‘.
По информации газеты, изначально Оглоблин сам свидетельствовал против генерала Шамарина и проходил под соответствующим статусом в уголовном деле. Но после ответных показаний генерала экс-начальник управления ГУС оказался изобличен в посредничестве при передаче взяток. Из показаний Шамарина следует, что за свое участие в коррупционной схеме Оглоблин получил 10 миллионов рублей.
Следственный комитет завел уголовное дело на бывшего начальника первого управления ГУС. В ведомстве предполагают, что он получил от представителей «Пермского телефонного завода „Телта“ взятку на сумму свыше 10 миллионов рублей за распределение крупного гособоронзаказа.
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