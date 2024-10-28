СК завел дело на генерала Оглоблина

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СК возбудил дело против экс-начальника первого управления ГУС ВС РФ Александра Оглоблина (на фото слева)
СК возбудил дело против экс-начальника первого управления ГУС ВС РФ Александра Оглоблина (на фото слева) Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

На генерал-майора Александра Оглоблина, экс-начальника первого управления Главного управления связи ВС РФ, завели уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи (первого управления) Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина», — написали в telegram-канале ведомства. Оглоблина обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере во время гособоронзаказа.

Следствие предполагает, что в период с 2016 по 2021 год генерал-майор получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ взятку на сумму свыше 10 миллионов рублей. Эти средства были переданы за его роль в оказании поддержки в выполнении крупного гособоронзаказа, предусматривающего поставку коммуникационного оборудования для нужд Минобороны РФ.

В связи с ходатайством следственных органов суд принял решение о взятии Оглоблина под стражу. Работа по расследованию уголовного дела продолжается.

В 2022 году экс-глава Первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ, генерал-майор Александр Оглоблин был приговорен к 4,5 года лишения свободы за хищение 1,6 миллиарда рублей при закупках систем связи для российской армии. В марте этого года он вышел на свободу. Согласно информации, предоставленной его адвокатом, Оглоблину сократили оставшийся срок заключения, заменив его на исправительные работы после того, как он выступил с показаниями по делу генерала Вадима Шамарина.

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На генерал-майора Александра Оглоблина, экс-начальника первого управления Главного управления связи ВС РФ, завели уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи (первого управления) Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина», — написали в telegram-канале ведомства. Оглоблина обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере во время гособоронзаказа. Следствие предполагает, что в период с 2016 по 2021 год генерал-майор получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ взятку на сумму свыше 10 миллионов рублей. Эти средства были переданы за его роль в оказании поддержки в выполнении крупного гособоронзаказа, предусматривающего поставку коммуникационного оборудования для нужд Минобороны РФ. В связи с ходатайством следственных органов суд принял решение о взятии Оглоблина под стражу. Работа по расследованию уголовного дела продолжается. В 2022 году экс-глава Первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ, генерал-майор Александр Оглоблин был приговорен к 4,5 года лишения свободы за хищение 1,6 миллиарда рублей при закупках систем связи для российской армии. В марте этого года он вышел на свободу. Согласно информации, предоставленной его адвокатом, Оглоблину сократили оставшийся срок заключения, заменив его на исправительные работы после того, как он выступил с показаниями по делу генерала Вадима Шамарина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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