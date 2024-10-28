СК завел дело на генерала Оглоблина

На генерал-майора Александра Оглоблина, экс-начальника первого управления Главного управления связи ВС РФ, завели уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи (первого управления) Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина», — написали в telegram-канале ведомства. Оглоблина обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере во время гособоронзаказа.
Следствие предполагает, что в период с 2016 по 2021 год генерал-майор получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ взятку на сумму свыше 10 миллионов рублей. Эти средства были переданы за его роль в оказании поддержки в выполнении крупного гособоронзаказа, предусматривающего поставку коммуникационного оборудования для нужд Минобороны РФ.
В связи с ходатайством следственных органов суд принял решение о взятии Оглоблина под стражу. Работа по расследованию уголовного дела продолжается.
В 2022 году экс-глава Первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ, генерал-майор Александр Оглоблин был приговорен к 4,5 года лишения свободы за хищение 1,6 миллиарда рублей при закупках систем связи для российской армии. В марте этого года он вышел на свободу. Согласно информации, предоставленной его адвокатом, Оглоблину сократили оставшийся срок заключения, заменив его на исправительные работы после того, как он выступил с показаниями по делу генерала Вадима Шамарина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.