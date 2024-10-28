День народного единства Пермь отметит масштабным этнофестивалем

В Перми в День народного единства состоится масштабный фестиваль культур народов, проживающих в Прикамье. На «ЭТНОPERM» гостей ждет концерт, мастер-классы, а также рассказы представителей разных народов об особенностях их культуры.
«На мастер-классах вы сможете попробовать свои силы в арабской и индийской каллиграфии, научитесь танцевать, делать русские народные куклы и много другое. На уникальном talk show представители разных народов поделятся своими впечатлениями о жизни в Пермском крае», — говорится в анонсе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
«ЭТНОPERM» пройдет в Доме молодежи Перми 4 ноября. Вход свободный.
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