28 октября 2024

День народного единства Пермь отметит масштабным этнофестивалем

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Мастер-класс по индийским танцам есть в программе фестиваля (архивное фото)
Мастер-класс по индийским танцам есть в программе фестиваля (архивное фото) Фото:

В Перми в День народного единства состоится масштабный фестиваль культур народов, проживающих в Прикамье. На «ЭТНОPERM» гостей ждет концерт, мастер-классы, а также рассказы представителей разных народов об особенностях их культуры.

«На мастер-классах вы сможете попробовать свои силы в арабской и индийской каллиграфии, научитесь танцевать, делать русские народные куклы и много другое. На уникальном talk show представители разных народов поделятся своими впечатлениями о жизни в Пермском крае», — говорится в анонсе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«ЭТНОPERM» пройдет в Доме молодежи Перми 4 ноября. Вход свободный.

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В Перми в День народного единства состоится масштабный фестиваль культур народов, проживающих в Прикамье. На «ЭТНОPERM» гостей ждет концерт, мастер-классы, а также рассказы представителей разных народов об особенностях их культуры. «На мастер-классах вы сможете попробовать свои силы в арабской и индийской каллиграфии, научитесь танцевать, делать русские народные куклы и много другое. На уникальном talk show представители разных народов поделятся своими впечатлениями о жизни в Пермском крае», — говорится в анонсе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «ЭТНОPERM» пройдет в Доме молодежи Перми 4 ноября. Вход свободный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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