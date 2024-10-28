Из Тюмени распродают дешевые билеты в Турцию

Улететь прямым рейсом из Тюмени можно будет в Анталью
Из Тюмени распродают билеты в Турцию за 5 544 рубля. Рейс вылетает из Рощино и прилетает в аэропорт Антальи. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов.
«Рейс Тюмень — Анталья. Стоимость в одну сторону на одного пассажира –5 544 рубля», — указано на сайте бронирования и покупки билетов.
Рейсы запланированы на 6 и 13 ноября. Расчетное время в пути займет пять часов 25 минут. Средняя цена билетов в Турцию в ноябре составляет 11 тысяч рублей. Максимальная стоимость квитков в этом месяце достигает 15 847 рублей.
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