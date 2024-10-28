28 октября 2024

Из Тюмени распродают дешевые билеты в Турцию

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Улететь прямым рейсом из Тюмени можно будет в Анталью
Улететь прямым рейсом из Тюмени можно будет в Анталью Фото:

Из Тюмени распродают билеты в Турцию за 5 544 рубля. Рейс вылетает из Рощино и прилетает в аэропорт Антальи. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов.

«Рейс Тюмень — Анталья. Стоимость в одну сторону на одного пассажира –5 544 рубля», — указано на сайте бронирования и покупки билетов.

Рейсы запланированы на 6 и 13 ноября. Расчетное время в пути займет пять часов 25 минут. Средняя цена билетов в Турцию в ноябре составляет 11 тысяч рублей. Максимальная стоимость квитков в этом месяце достигает 15 847 рублей.

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Из Тюмени распродают билеты в Турцию за 5 544 рубля. Рейс вылетает из Рощино и прилетает в аэропорт Антальи. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов. «Рейс Тюмень — Анталья. Стоимость в одну сторону на одного пассажира –5 544 рубля», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. Рейсы запланированы на 6 и 13 ноября. Расчетное время в пути займет пять часов 25 минут. Средняя цена билетов в Турцию в ноябре составляет 11 тысяч рублей. Максимальная стоимость квитков в этом месяце достигает 15 847 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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