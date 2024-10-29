29 октября 2024

Бывшего омоновца, изрезавшего екатеринбурженку, поймали. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину задержали в одном из районов вблизи областного центра, где он решил «залечь на дно»
Мужчину задержали в одном из районов вблизи областного центра, где он решил «залечь на дно» Фото:

В Екатеринбурге поймали бывшего омоновца, который дважды ударил свою сожительницу ножом в область жизненно важных органов. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

«Местному жителю, 1971 г. р., предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)... В ходе ссоры злоумышленник вооружился хозяйственно-бытовым ножом и с целью убийства причинил им потерпевшей два удара в область расположения жизненно важных органов… После совершения преступления мужчина с места происшествия скрылся, однако был задержан», — сообщил Шульга.

В городском отделении по связям со СМИ УМВД сообщили, что в квартире нашли два ножа и кофту с разрезами и следами крови. Сам сожитель женщины ранее судим за кражу. После инцидента он решил «залечь на дно» у своего знакомого.

Инцидент произошел еще 18 октября. Пострадавшая смогла достучаться до соседей, которые вызвали скорую помощь.

Фото:

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В Екатеринбурге поймали бывшего омоновца, который дважды ударил свою сожительницу ножом в область жизненно важных органов. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Местному жителю, 1971 г. р., предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)... В ходе ссоры злоумышленник вооружился хозяйственно-бытовым ножом и с целью убийства причинил им потерпевшей два удара в область расположения жизненно важных органов… После совершения преступления мужчина с места происшествия скрылся, однако был задержан», — сообщил Шульга. В городском отделении по связям со СМИ УМВД сообщили, что в квартире нашли два ножа и кофту с разрезами и следами крови. Сам сожитель женщины ранее судим за кражу. После инцидента он решил «залечь на дно» у своего знакомого. Инцидент произошел еще 18 октября. Пострадавшая смогла достучаться до соседей, которые вызвали скорую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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