В Екатеринбурге бывший омоновец жестко изрезал сожительницу

В Екатеринбурге в доме на улице Заводской сожитель жестко изрезал 50-летнюю женщину. Она смогла достучаться до соседей, которые вызвали скорую помощь, сообщили жильцы дома.
«Этот зверь ее в решето превратил. Подозревают сожителя по имени Владимир. Он бывший омоновец, судимый, сейчас скрывается», — рассказал один из жителей дома Е1.ru. По его словам, женщина лежала в луже крови с множеством ножевых ран. По информации издания, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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