23 октября 2024

В Екатеринбурге бывший омоновец жестко изрезал сожительницу

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам жильцов, под пострадавшей натекла лужа крови от ножевых ранений
По словам жильцов, под пострадавшей натекла лужа крови от ножевых ранений Фото:

В Екатеринбурге в доме на улице Заводской сожитель жестко изрезал 50-летнюю женщину. Она смогла достучаться до соседей, которые вызвали скорую помощь, сообщили жильцы дома.

«Этот зверь ее в решето превратил. Подозревают сожителя по имени Владимир. Он бывший омоновец, судимый, сейчас скрывается», — рассказал один из жителей дома Е1.ru. По его словам, женщина лежала в луже крови с множеством ножевых ран. По информации издания, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге в доме на улице Заводской сожитель жестко изрезал 50-летнюю женщину. Она смогла достучаться до соседей, которые вызвали скорую помощь, сообщили жильцы дома. «Этот зверь ее в решето превратил. Подозревают сожителя по имени Владимир. Он бывший омоновец, судимый, сейчас скрывается», — рассказал один из жителей дома Е1.ru. По его словам, женщина лежала в луже крови с множеством ножевых ран. По информации издания, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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