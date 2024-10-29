Путин наградил двоих жителей Тюменской области

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Путин отметил четверых тюменцев
Путин отметил четверых тюменцев Фото:

Президент России Владимир Путин наградил грамотами двоих тюменцев. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Розовик Ольгу Георгиевну — главного специалиста отдела управления организации образовательно-воспитательного процесса Департамента образования и науки Тюменской области… За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Азову Елену Михайловну — заместителя директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии №1 города Тюмени»,- написано в документе.

Еще двоим тюменцам Путин объявил благодарность. Ими стали депутат тюменской гордумы Юрий Кондаков и заместитель начальника ТЭЦ-1 Ольга Бармина.

Недавно Путин также наградил семью из Тюменской области. Помимо этого двое сотрудников СУЭНКО получили звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

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Президент России Владимир Путин наградил грамотами двоих тюменцев. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Розовик Ольгу Георгиевну — главного специалиста отдела управления организации образовательно-воспитательного процесса Департамента образования и науки Тюменской области… За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Азову Елену Михайловну — заместителя директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии №1 города Тюмени»,- написано в документе. Еще двоим тюменцам Путин объявил благодарность. Ими стали депутат тюменской гордумы Юрий Кондаков и заместитель начальника ТЭЦ-1 Ольга Бармина. Недавно Путин также наградил семью из Тюменской области. Помимо этого двое сотрудников СУЭНКО получили звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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