Путин наградил двоих жителей Тюменской области

Президент России Владимир Путин наградил грамотами двоих тюменцев. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Розовик Ольгу Георгиевну — главного специалиста отдела управления организации образовательно-воспитательного процесса Департамента образования и науки Тюменской области… За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента РФ Азову Елену Михайловну — заместителя директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии №1 города Тюмени»,- написано в документе.
Еще двоим тюменцам Путин объявил благодарность. Ими стали депутат тюменской гордумы Юрий Кондаков и заместитель начальника ТЭЦ-1 Ольга Бармина.
Недавно Путин также наградил семью из Тюменской области. Помимо этого двое сотрудников СУЭНКО получили звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».
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