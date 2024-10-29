Депутат Делимханов хочет отменить запрет на хиджаб в школах Владимирской области

Запрет на ношение хиджаба в школах Владимирской области намерены отменить депутаты Госдумы от региона и от Чеченской Республики. Об этом сообщил парламентарий Адам Делимханов.
«Депутаты Государственной Думы от Чеченской Республики встретились с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным, чтобы обсудить запрет ношения мусульманской одежды в школах Владимирской области. Итогом встречи стало решение совместными усилиями добиться отмены провокационного приказа», — написал Делимханов в своем telegram-канале.
По его словам, запрет на ношение хиджаба во Владимирской области — грубое нарушение Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания. Делимханов отметил, что такие меры могут вызвать недоверие к государственным институтам и усилить чувство отчуждения у верующих россиян.
Во Владимирской области 22 октября запретили школьникам носить никабы и хиджабы, чтобы не показывать свою религиозную принадлежность. Указ опубликовало Министерство образования и молодежной политики региона.
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