29 октября 2024

Депутат Делимханов хочет отменить запрет на хиджаб в школах Владимирской области

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Адама Делимханова, запрет на ношение хиджаба — нарушение Конституции
По словам Адама Делимханова, запрет на ношение хиджаба — нарушение Конституции Фото:

Запрет на ношение хиджаба в школах Владимирской области намерены отменить депутаты Госдумы от региона и от Чеченской Республики. Об этом сообщил парламентарий Адам Делимханов.

«Депутаты Государственной Думы от Чеченской Республики встретились с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным, чтобы обсудить запрет ношения мусульманской одежды в школах Владимирской области. Итогом встречи стало решение совместными усилиями добиться отмены провокационного приказа», — написал Делимханов в своем telegram-канале.

По его словам, запрет на ношение хиджаба во Владимирской области — грубое нарушение Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания. Делимханов отметил, что такие меры могут вызвать недоверие к государственным институтам и усилить чувство отчуждения у верующих россиян.

Во Владимирской области 22 октября запретили школьникам носить никабы и хиджабы, чтобы не показывать свою религиозную принадлежность. Указ опубликовало Министерство образования и молодежной политики региона.

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Запрет на ношение хиджаба в школах Владимирской области намерены отменить депутаты Госдумы от региона и от Чеченской Республики. Об этом сообщил парламентарий Адам Делимханов. «Депутаты Государственной Думы от Чеченской Республики встретились с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным, чтобы обсудить запрет ношения мусульманской одежды в школах Владимирской области. Итогом встречи стало решение совместными усилиями добиться отмены провокационного приказа», — написал Делимханов в своем telegram-канале. По его словам, запрет на ношение хиджаба во Владимирской области — грубое нарушение Конституции России, которая гарантирует свободу вероисповедания. Делимханов отметил, что такие меры могут вызвать недоверие к государственным институтам и усилить чувство отчуждения у верующих россиян. Во Владимирской области 22 октября запретили школьникам носить никабы и хиджабы, чтобы не показывать свою религиозную принадлежность. Указ опубликовало Министерство образования и молодежной политики региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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