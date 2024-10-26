Во Владимирской области запретили носить хиджабы в школах

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Во Владимирской области запретили демонстрировать свою религию, нося хиджаб и никаб
Во Владимирской области запретили демонстрировать свою религию, нося хиджаб и никаб Фото:

Во Владимирской области запретили школьникам носить никабы и хиджабы, чтобы не показывать свою религиозную принадлежность. Об этом говорится в соответствующем приказе Министерства образования и молодежной политики региона. Он вступил в силу со дня опубликования — с 22 октября. 

«Власти региона ввели запрет на ношение одежды и аксессуаров, демонстрирующих религиозную принадлежность. <...> Ограничение коснется, в том числе хиджабов и никабов», — говорится в документе

В регионе еще в 2017 году ввели требования к внешнему виду школьников. Так, их одежда должна соответствовать общепринятым нормам делового стиля.  

Ранее Совет Улемов Духовного собрания мусульман России признал, что ношение никаба является недозволительным в современном мире. Согласно их решению, никаб не является обязательным атрибутом головного убора для мусульманок в России. 

При этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает личными врагами тех, кто выступает против ношения хиджаба. По его словам, он будет принимать радикальные меры, если его дочери когда-нибудь скажут снять хиджаб, передает 360.ru. 

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Во Владимирской области запретили школьникам носить никабы и хиджабы, чтобы не показывать свою религиозную принадлежность. Об этом говорится в соответствующем приказе Министерства образования и молодежной политики региона. Он вступил в силу со дня опубликования — с 22 октября.  «Власти региона ввели запрет на ношение одежды и аксессуаров, демонстрирующих религиозную принадлежность. <...> Ограничение коснется, в том числе хиджабов и никабов», — говорится в документе.  В регионе еще в 2017 году ввели требования к внешнему виду школьников. Так, их одежда должна соответствовать общепринятым нормам делового стиля.   Ранее Совет Улемов Духовного собрания мусульман России признал, что ношение никаба является недозволительным в современном мире. Согласно их решению, никаб не является обязательным атрибутом головного убора для мусульманок в России.  При этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает личными врагами тех, кто выступает против ношения хиджаба. По его словам, он будет принимать радикальные меры, если его дочери когда-нибудь скажут снять хиджаб, передает 360.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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