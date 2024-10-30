В Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя

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В ГД предложили поэтапно сокращать время продажи алкоголя
В ГД предложили поэтапно сокращать время продажи алкоголя Фото:

В будние и выходные дни в России необходимо поэтапно ограничивать время продажи алкоголя, сначала до пяти часов в день, потом до двух. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Выступаю за ограничение продажи алкоголя в будни и в выходные дни. Надо сокращать потребление алкоголя, для этого нужно уменьшать время его продажи до пяти часов в день, потом до двух», — передает РИА «Новости» слова Хамзаева.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что с 1 марта 2025 года в регионе введут частичный запрет на продажу алкоголя в будние дни, ограничив время продажи с 12 до 14 часов. Он добавил, что из-за употребления большого количества алкоголя заметно сокращается численность населения, за год регион потерял 7,5 тысячи жителей.

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В будние и выходные дни в России необходимо поэтапно ограничивать время продажи алкоголя, сначала до пяти часов в день, потом до двух. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. «Выступаю за ограничение продажи алкоголя в будни и в выходные дни. Надо сокращать потребление алкоголя, для этого нужно уменьшать время его продажи до пяти часов в день, потом до двух», — передает РИА «Новости» слова Хамзаева. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что с 1 марта 2025 года в регионе введут частичный запрет на продажу алкоголя в будние дни, ограничив время продажи с 12 до 14 часов. Он добавил, что из-за употребления большого количества алкоголя заметно сокращается численность населения, за год регион потерял 7,5 тысячи жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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