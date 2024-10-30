Baza: в Шереметьево введен план «Ковер», задержаны рейсы на вылет и прилет

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В Шереметьево введен план "Ковер", сообщила Baza
В Шереметьево введен план "Ковер", сообщила Baza Фото:

В аэропорту Шереметьево был временно введен план «Ковер», из-за чего произошла задержка нескольких рейсов. Ограничения коснулись как прилетающих, так и вылетающих рейсов. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«В аэропорту Шереметьево введен план „Ковер“ <...> Ограничение в аэропорту Шереметьево действовало порядка 40 мин», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что из-за введения плана «Ковер» отменили рейсы как на вылет, так и на прилет.

Операция «Ковер» представляет собой режим, при котором воздушное пространство закрывается для всех видов воздушного транспорта, а также предписывается немедленная посадка или удаление из определенной зоны всех воздушных судов, находящихся в небе в данный момент. Эта мера может быть применена по различным причинам, включая неожиданные изменения метеорологических условий, которые могут представлять опасность для полетов, или в случае нарушения границ воздушного пространства неизвестными объектами.

URA.RU направили запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается.

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В аэропорту Шереметьево был временно введен план «Ковер», из-за чего произошла задержка нескольких рейсов. Ограничения коснулись как прилетающих, так и вылетающих рейсов. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «В аэропорту Шереметьево введен план „Ковер“ <...> Ограничение в аэропорту Шереметьево действовало порядка 40 мин», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что из-за введения плана «Ковер» отменили рейсы как на вылет, так и на прилет. Операция «Ковер» представляет собой режим, при котором воздушное пространство закрывается для всех видов воздушного транспорта, а также предписывается немедленная посадка или удаление из определенной зоны всех воздушных судов, находящихся в небе в данный момент. Эта мера может быть применена по различным причинам, включая неожиданные изменения метеорологических условий, которые могут представлять опасность для полетов, или в случае нарушения границ воздушного пространства неизвестными объектами. URA.RU направили запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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