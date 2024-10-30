Baza: в Шереметьево введен план «Ковер», задержаны рейсы на вылет и прилет

В аэропорту Шереметьево был временно введен план «Ковер», из-за чего произошла задержка нескольких рейсов. Ограничения коснулись как прилетающих, так и вылетающих рейсов. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«В аэропорту Шереметьево введен план „Ковер“ <...> Ограничение в аэропорту Шереметьево действовало порядка 40 мин», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что из-за введения плана «Ковер» отменили рейсы как на вылет, так и на прилет.
Операция «Ковер» представляет собой режим, при котором воздушное пространство закрывается для всех видов воздушного транспорта, а также предписывается немедленная посадка или удаление из определенной зоны всех воздушных судов, находящихся в небе в данный момент. Эта мера может быть применена по различным причинам, включая неожиданные изменения метеорологических условий, которые могут представлять опасность для полетов, или в случае нарушения границ воздушного пространства неизвестными объектами.
URA.RU направили запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается.
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