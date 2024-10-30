В центре Тюмени закрылся известный ресторан

Заведение находилось в районе Цветного бульвара
В центре Тюмени закрылся ресторан «Зарница». Об этом сообщается на сайте заведения. Причина прекращения работы не указана.
«Ресторан „Зарница“ закрывает свои двери. Спасибо, что были с нами, создавая вместе уютную атмосферу и хорошие воспоминания. Надеемся, что у нас еще будет возможность создать для вас новые уютные вечера», — указано на сайте заведения.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени закрылся ресторан Gastronome bistro. О причинах такого решения также не сообщается.
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