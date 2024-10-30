В центре Тюмени закрылся известный ресторан

В Тюмени перестал работать ресторан «Зарница»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение находилось в районе Цветного бульвара
Заведение находилось в районе Цветного бульвара Фото:

В центре Тюмени закрылся ресторан «Зарница». Об этом сообщается на сайте заведения. Причина прекращения работы не указана. 

«Ресторан „Зарница“ закрывает свои двери. Спасибо, что были с нами, создавая вместе уютную атмосферу и хорошие воспоминания. Надеемся, что у нас еще будет возможность создать для вас новые уютные вечера», — указано на сайте заведения.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени закрылся ресторан Gastronome bistro. О причинах такого решения также не сообщается.

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В центре Тюмени закрылся ресторан «Зарница». Об этом сообщается на сайте заведения. Причина прекращения работы не указана.  «Ресторан „Зарница“ закрывает свои двери. Спасибо, что были с нами, создавая вместе уютную атмосферу и хорошие воспоминания. Надеемся, что у нас еще будет возможность создать для вас новые уютные вечера», — указано на сайте заведения. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени закрылся ресторан Gastronome bistro. О причинах такого решения также не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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