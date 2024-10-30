Курганские власти объяснили, почему повысилась стоимость проезда

В Кургане стоимость проезда увеличилась из-за роста цен на запчасти и топливо
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Город. Курган, транспорт, автобус, общественный транспорт, кавз
Стоимость проезда в автобусах повысится до 35 рублей Фото:

Стоимость проезда на автобусах в Кургане увеличилась из-за роста цен на топливо и запчасти. Об этом сообщила директор предприятия «Курганский городской транспорт» Наталья Кутепова.

«Тариф в 32 рубля не менялся более года. За это время выросли цены на топливо и запчасти. Мы продолжаем обновлять автобусы с собственными вложениями и господдержкой, также нам необходимо удерживать кадры», — рассказала Кутепова. Ее слова приводят в telegram-канале мэрии Кургана. Директор добавила, что в контрактах на перевозки заложено повышение стоимости проезда на уровень инфляции.

Сообщалось, что в Кургане увеличится стоимость проезда в общественном транспорте. Один билет будет стоить 35 рублей. Изменения вступят в силу с 1 ноября 2024 года.

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Стоимость проезда на автобусах в Кургане увеличилась из-за роста цен на топливо и запчасти. Об этом сообщила директор предприятия «Курганский городской транспорт» Наталья Кутепова. «Тариф в 32 рубля не менялся более года. За это время выросли цены на топливо и запчасти. Мы продолжаем обновлять автобусы с собственными вложениями и господдержкой, также нам необходимо удерживать кадры», — рассказала Кутепова. Ее слова приводят в telegram-канале мэрии Кургана. Директор добавила, что в контрактах на перевозки заложено повышение стоимости проезда на уровень инфляции. Сообщалось, что в Кургане увеличится стоимость проезда в общественном транспорте. Один билет будет стоить 35 рублей. Изменения вступят в силу с 1 ноября 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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