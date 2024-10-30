Пермского педофила нашли по детской порнографии в «облаке»

В Перми педофил полгода снимал на видео порно со своей 6-летней дочерью. Вычислить отца-извращенца помогли спецслужбы другой страны. За 19 эпизодов насилия он получил 23 года лишения свободы в колонии строго режима.
«Сотрудники зарубежной интернет-компании обнаружили на своем облачном хранилище детскую порнографию. Установив, что пользователем „облака“ является житель Европы, они направили информацию в Интерпол, который связался с российскими правоохранительными органами. В итоге, сотрудники следственного управления и полиции задержали 38-летнего жителя Перми. Выяснилось, что во время встреч с 6-летней дочерью он совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера, которые снимал на видео „для собственных нужд“ и хранил в облачном сервисе», — сообщает КП-Пермь со ссылкой на СУ СК РФ по Пермскому краю.
Уточняется, что девочке было три месяца, когда ее родители развелись. Вновь общаться с дочерью отец стал, когда ребенку исполнилось шесть лет. С июня по ноябрь 2023 педофил совершил 19 эпизодов насильственных действий сексуального характера. Психолого — психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемого расстройство сексуальных предпочтений в форме педофилии. Такой диагноз не является ни смягчающим вину обстоятельством, ни отягчающим и не освобождает и от уголовной ответственности. Мужчина вину в совершенных им преступлениях признал полностью.
Суд Орджоникидзевского района Перми приговорил мужчину к 23 годам колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу. Осужденный отбывает срок в исправительном учреждении и лечится от сексуальной зависимости в форме педофилии.
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