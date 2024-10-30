Челябинцы ринулись скупать iPhone

30 октября 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

Самым популярным смартфоном среди челябинцев вновь стал iPhone Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Продажи iPhone выросли на 18% в третьем квартале 2024 года по сравнению с тремя предыдущими месяцами. По числу проданных смартфонов эта марка занимает вновь занимает первое место. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито». «В третьем квартале 2024 года лидером продаж на нашем сайте снова стала фирма Apple. На этот бренд пришлось 66% от всех проданных устройств. Средняя цена нового устройства составила 57 700 рублей, с рук — 28 000 рублей», — говорится в сообщении компании. По данным сервиса, на второй строчке рейтинга оказалась марка Xiaomi. На эти смартфоны пришлось 11% продаж. На третьем месте расположился Samsung с долей в 10%. Аналитики добавили, что на продажи поддержанных гадежетов приходится 75% всех сделок. В компании называли два основных тренда 2024 года. Первый — это рост темпов продаж новых смартфонов на сайте. Второй — покупатели стали чаще отдавать предпочтение китайским смартфонам. Как ранее писало URA.RU, в конце лета челябинцы чаще выбирали iPhone 11 из бренда Apple, покупая смартфон с рук. В среднем за него они платили 18 000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продажи iPhone выросли на 18% в третьем квартале 2024 года по сравнению с тремя предыдущими месяцами. По числу проданных смартфонов эта марка занимает вновь занимает первое место. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито». «В третьем квартале 2024 года лидером продаж на нашем сайте снова стала фирма Apple. На этот бренд пришлось 66% от всех проданных устройств. Средняя цена нового устройства составила 57 700 рублей, с рук — 28 000 рублей», — говорится в сообщении компании. По данным сервиса, на второй строчке рейтинга оказалась марка Xiaomi. На эти смартфоны пришлось 11% продаж. На третьем месте расположился Samsung с долей в 10%. Аналитики добавили, что на продажи поддержанных гадежетов приходится 75% всех сделок. В компании называли два основных тренда 2024 года. Первый — это рост темпов продаж новых смартфонов на сайте. Второй — покупатели стали чаще отдавать предпочтение китайским смартфонам. Как ранее писало URA.RU, в конце лета челябинцы чаще выбирали iPhone 11 из бренда Apple, покупая смартфон с рук. В среднем за него они платили 18 000 рублей.