Челябинцы ринулись скупать iPhone

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Самым популярным смартфоном среди челябинцев вновь стал iPhone Фото:

Продажи iPhone выросли на 18% в третьем квартале 2024 года по сравнению с тремя предыдущими месяцами. По числу проданных смартфонов эта марка занимает вновь занимает первое место. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито».

«В третьем квартале 2024 года лидером продаж на нашем сайте снова стала фирма Apple. На этот бренд пришлось 66% от всех проданных устройств. Средняя цена нового устройства составила 57 700 рублей, с рук — 28 000 рублей», — говорится в сообщении компании.

По данным сервиса, на второй строчке рейтинга оказалась марка Xiaomi. На эти смартфоны пришлось 11% продаж. На третьем месте расположился Samsung с долей в 10%. Аналитики добавили, что на продажи поддержанных гадежетов приходится 75% всех сделок.

В компании называли два основных тренда 2024 года. Первый — это рост темпов продаж новых смартфонов на сайте. Второй — покупатели стали чаще отдавать предпочтение китайским смартфонам.

Как ранее писало URA.RU, в конце лета челябинцы чаще выбирали iPhone 11 из бренда Apple, покупая смартфон с рук. В среднем за него они платили 18 000 рублей.

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Продажи iPhone выросли на 18% в третьем квартале 2024 года по сравнению с тремя предыдущими месяцами. По числу проданных смартфонов эта марка занимает вновь занимает первое место. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито». «В третьем квартале 2024 года лидером продаж на нашем сайте снова стала фирма Apple. На этот бренд пришлось 66% от всех проданных устройств. Средняя цена нового устройства составила 57 700 рублей, с рук — 28 000 рублей», — говорится в сообщении компании. По данным сервиса, на второй строчке рейтинга оказалась марка Xiaomi. На эти смартфоны пришлось 11% продаж. На третьем месте расположился Samsung с долей в 10%. Аналитики добавили, что на продажи поддержанных гадежетов приходится 75% всех сделок. В компании называли два основных тренда 2024 года. Первый — это рост темпов продаж новых смартфонов на сайте. Второй — покупатели стали чаще отдавать предпочтение китайским смартфонам. Как ранее писало URA.RU, в конце лета челябинцы чаще выбирали iPhone 11 из бренда Apple, покупая смартфон с рук. В среднем за него они платили 18 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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