iPhone 11 стала самой продаваемой моделью в ресейле в Челябинске

07 сентября 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

Средняя цена в ресейле iPhone 11 составила 18 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске в августе на iPhone 11 пришлась наибольшая доля продаж с рук от всех смартфонов Apple. Средняя цена в перепродаже составила 18 000 рублей, что на 33% меньше, чем годом ранее, сообщили URA.RU в пресс-службе платформы «Авито Товары». «Жители Челябинска в августе активно продавали свои старые смартфона. На iPhone 11 пришлась наибольшая доля продаж — 13% от всех смартфонов Apple на „Авито“. Средняя цена в ресейле (перепродаже — прим. URA.RU) составила 18 000 рублей, что на 33% меньше, чем годом ранее», — сообщили URA.RU в пресс-службе платформы. На втором месте по доле перепродаж — модель iPhone 12 (6%). Их продажи год к году увеличились на 66%. Средняя цена составила 25 000 рублей, что на 34% меньше, чем годом ранее. За ним следует iPhone 13 (5%) с ростом продаж в два раза, уточнили в «Авито Товары». Средняя цена на эту модель в ресейле составила 38 000 рублей — это на 26% меньше, чем годом ранее. Четвертое место заняла модель iPhone XR (4%). В среднем с рук ее покупают за 12 000 рублей — это на 33% меньше прошлогодней цены. Замыкает топ-5 модель iPhone 13 Pro (3%). За год ее продажи выросли в два раза. Стоимость телефона с рук составила 50 000 рублей, что на 27% меньше, чем в прошлом году. Новинку прошлого года за последний месяц стали продавать чаще. Так, количество продаж iPhone 15 выросло вдвое. Средняя цена модели в ресейле составила 55 000 рублей. Американская компания Apple ранее заявила, что после официального анонса нового IPhone официально снимет с продажи не менее десяти старых моделей. В их числе IPhone 15 Pro и 15 Pro Max, выпущенные в сентябре прошлого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в августе на iPhone 11 пришлась наибольшая доля продаж с рук от всех смартфонов Apple. Средняя цена в перепродаже составила 18 000 рублей, что на 33% меньше, чем годом ранее, сообщили URA.RU в пресс-службе платформы «Авито Товары». «Жители Челябинска в августе активно продавали свои старые смартфона. На iPhone 11 пришлась наибольшая доля продаж — 13% от всех смартфонов Apple на „Авито“. Средняя цена в ресейле (перепродаже — прим. URA.RU) составила 18 000 рублей, что на 33% меньше, чем годом ранее», — сообщили URA.RU в пресс-службе платформы. На втором месте по доле перепродаж — модель iPhone 12 (6%). Их продажи год к году увеличились на 66%. Средняя цена составила 25 000 рублей, что на 34% меньше, чем годом ранее. За ним следует iPhone 13 (5%) с ростом продаж в два раза, уточнили в «Авито Товары». Средняя цена на эту модель в ресейле составила 38 000 рублей — это на 26% меньше, чем годом ранее. Четвертое место заняла модель iPhone XR (4%). В среднем с рук ее покупают за 12 000 рублей — это на 33% меньше прошлогодней цены. Замыкает топ-5 модель iPhone 13 Pro (3%). За год ее продажи выросли в два раза. Стоимость телефона с рук составила 50 000 рублей, что на 27% меньше, чем в прошлом году. Новинку прошлого года за последний месяц стали продавать чаще. Так, количество продаж iPhone 15 выросло вдвое. Средняя цена модели в ресейле составила 55 000 рублей. Американская компания Apple ранее заявила, что после официального анонса нового IPhone официально снимет с продажи не менее десяти старых моделей. В их числе IPhone 15 Pro и 15 Pro Max, выпущенные в сентябре прошлого года.