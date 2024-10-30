В ХМАО спасатели обнаружили тело пропавшего рыбака

В Октябрьском районе ХМАО недалеко от села Малый Атлым в реке Обь сотрудники МЧС обнаружили тело рыбака, который ранее отправился за уловом на лодке и пропал. Об этом ведомство сообщило в соцсети.
«Октябрьский район, река Обь, в районе сельского поселения Малый Атлым мужчина выехал на рыбалку и не вернулся. Обнаружено пустое маломерное судно. Сегодня пропавший мужчина обнаружен без признаков жизни», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Утоняется, что мужчина 1960 года рождения пропал еще 27 октября. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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