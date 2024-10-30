В ХМАО спасатели обнаружили тело пропавшего рыбака

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Рыбак пропал 27 октября
Рыбак пропал 27 октября Фото:

В Октябрьском районе ХМАО недалеко от села Малый Атлым в реке Обь сотрудники МЧС обнаружили тело рыбака, который ранее отправился за уловом на лодке и пропал. Об этом ведомство сообщило в соцсети.

«Октябрьский район, река Обь, в районе сельского поселения Малый Атлым мужчина выехал на рыбалку и не вернулся. Обнаружено пустое маломерное судно. Сегодня пропавший мужчина обнаружен без признаков жизни», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Утоняется, что мужчина 1960 года рождения пропал еще 27 октября. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Октябрьском районе ХМАО недалеко от села Малый Атлым в реке Обь сотрудники МЧС обнаружили тело рыбака, который ранее отправился за уловом на лодке и пропал. Об этом ведомство сообщило в соцсети. «Октябрьский район, река Обь, в районе сельского поселения Малый Атлым мужчина выехал на рыбалку и не вернулся. Обнаружено пустое маломерное судно. Сегодня пропавший мужчина обнаружен без признаков жизни», — сообщается в telegram-канале ведомства. Утоняется, что мужчина 1960 года рождения пропал еще 27 октября. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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