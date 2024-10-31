Силы ПВО за ночь сбили 21 дрон над шестью регионами РФ

В ночь на 31 октября российские силы ПВО успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Было перехвачено и уничтожено более 20 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», — сообщили в Минобороны РФ. Информацию об этом представители оборонного ведомства разместили в telegram-канале.
Восемь беспилотников было сбито над территорией Ростовской области, пять БПЛА — над территорией Курской области, три — над территорией Волгоградской области, несколько — над территорией Брянской области. По одному беспилотнику было уничтожено над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря.
ВСУ уже который год атакуют территории России. Средства ПВО дежурят круглые сутки и останавливают массовые атаки дронами.
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