Силы ПВО за ночь сбили 21 дрон над шестью регионами РФ

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Над территорией РФ сбили 21 дрон в ночь на 31 октября
Над территорией РФ сбили 21 дрон в ночь на 31 октября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 31 октября российские силы ПВО успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Было перехвачено и уничтожено более 20 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», — сообщили в Минобороны РФ. Информацию об этом представители оборонного ведомства разместили в telegram-канале.

Восемь беспилотников было сбито над территорией Ростовской области, пять БПЛА — над территорией Курской области, три — над территорией Волгоградской области, несколько — над территорией Брянской области. По одному беспилотнику было уничтожено над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря.

ВСУ уже который год атакуют территории России. Средства ПВО дежурят круглые сутки и останавливают массовые атаки дронами.

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В ночь на 31 октября российские силы ПВО успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Было перехвачено и уничтожено более 20 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», — сообщили в Минобороны РФ. Информацию об этом представители оборонного ведомства разместили в telegram-канале. Восемь беспилотников было сбито над территорией Ростовской области, пять БПЛА — над территорией Курской области, три — над территорией Волгоградской области, несколько — над территорией Брянской области. По одному беспилотнику было уничтожено над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря. ВСУ уже который год атакуют территории России. Средства ПВО дежурят круглые сутки и останавливают массовые атаки дронами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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