Губернатор Бусаргин предупредил об атаке БПЛА на Саратовскую область

Беспилотники могут атаковать Саратовскую область
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские беспилотники могут атаковать Саратовскую область. Об этом предупредил губернатор региона Роман Бусаргин.
«От Министерства обороны поступила информация о возможной угрозе атаки БПЛА. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Он попросил граждан сохранять спокойствие.
Ранее стало известно, что беспилотники атаковали порт Бердянска в Запорожской области. Сработала система ПВО.
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