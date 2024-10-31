Губернатор Бусаргин предупредил об атаке БПЛА на Саратовскую область

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Беспилотники могут атаковать Саратовскую область
Беспилотники могут атаковать Саратовскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские беспилотники могут атаковать Саратовскую область. Об этом предупредил губернатор региона Роман Бусаргин.  

«От Министерства обороны поступила информация о возможной угрозе атаки БПЛА. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Он попросил граждан сохранять спокойствие.

Ранее стало известно, что беспилотники атаковали порт Бердянска в Запорожской области. Сработала система ПВО. 

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Украинские беспилотники могут атаковать Саратовскую область. Об этом предупредил губернатор региона Роман Бусаргин.   «От Министерства обороны поступила информация о возможной угрозе атаки БПЛА. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Он попросил граждан сохранять спокойствие. Ранее стало известно, что беспилотники атаковали порт Бердянска в Запорожской области. Сработала система ПВО. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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