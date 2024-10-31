БПЛА атаковали порт Бердянска

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Техника нато. Тюмень, военная техника, дрон, fpv дрон, дрон-камикадзе
ВСУ атаковали Бердянск с помощью дрона-камикадзе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области в Бердянске ВСУ нанесли удар по городскому порту. По предварительным данным, для этого был использован дрон-камикадзе, сообщает telegram-канал местной администрации «Бердянск. Официально».

«Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе», — говорится в telegram-канале. отмечается, что на место прибыли экстренные и оперативные службы. Остальная информация по происшествию на данный момент уточняется.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 31 октября над регионами России был уничтожен 21 БПЛА противника. Так, средства ПВО сработали над Брянской, Курской, Ростовской, Воронежской, Белгородской и Волгоградской областями, а также над акваторией Черного моря.

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В Запорожской области в Бердянске ВСУ нанесли удар по городскому порту. По предварительным данным, для этого был использован дрон-камикадзе, сообщает telegram-канал местной администрации «Бердянск. Официально». «Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе», — говорится в telegram-канале. отмечается, что на место прибыли экстренные и оперативные службы. Остальная информация по происшествию на данный момент уточняется. Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 31 октября над регионами России был уничтожен 21 БПЛА противника. Так, средства ПВО сработали над Брянской, Курской, Ростовской, Воронежской, Белгородской и Волгоградской областями, а также над акваторией Черного моря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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