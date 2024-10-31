БПЛА атаковали порт Бердянска

В Запорожской области в Бердянске ВСУ нанесли удар по городскому порту. По предварительным данным, для этого был использован дрон-камикадзе, сообщает telegram-канал местной администрации «Бердянск. Официально».
«Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе», — говорится в telegram-канале. отмечается, что на место прибыли экстренные и оперативные службы. Остальная информация по происшествию на данный момент уточняется.
Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 31 октября над регионами России был уничтожен 21 БПЛА противника. Так, средства ПВО сработали над Брянской, Курской, Ростовской, Воронежской, Белгородской и Волгоградской областями, а также над акваторией Черного моря.
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В Запорожской области в Бердянске ВСУ нанесли удар по городскому порту. По предварительным данным, для этого был использован дрон-камикадзе, сообщает telegram-канал местной администрации «Бердянск. Официально». «Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе», — говорится в telegram-канале. отмечается, что на место прибыли экстренные и оперативные службы. Остальная информация по происшествию на данный момент уточняется. Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 31 октября над регионами России был уничтожен 21 БПЛА противника. Так, средства ПВО сработали над Брянской, Курской, Ростовской, Воронежской, Белгородской и Волгоградской областями, а также над акваторией Черного моря.