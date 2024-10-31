БПЛА атаковали порт Бердянска

31 октября 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Бердянск с помощью дрона-камикадзе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области в Бердянске ВСУ нанесли удар по городскому порту. По предварительным данным, для этого был использован дрон-камикадзе, сообщает telegram-канал местной администрации «Бердянск. Официально». «Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе», — говорится в telegram-канале . отмечается, что на место прибыли экстренные и оперативные службы. Остальная информация по происшествию на данный момент уточняется. Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 31 октября над регионами России был уничтожен 21 БПЛА противника. Так, средства ПВО сработали над Брянской, Курской, Ростовской, Воронежской, Белгородской и Волгоградской областями, а также над акваторией Черного моря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Запорожской области в Бердянске ВСУ нанесли удар по городскому порту. По предварительным данным, для этого был использован дрон-камикадзе, сообщает telegram-канал местной администрации «Бердянск. Официально». «Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе», — говорится в telegram-канале. отмечается, что на место прибыли экстренные и оперативные службы. Остальная информация по происшествию на данный момент уточняется. Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 31 октября над регионами России был уничтожен 21 БПЛА противника. Так, средства ПВО сработали над Брянской, Курской, Ростовской, Воронежской, Белгородской и Волгоградской областями, а также над акваторией Черного моря.