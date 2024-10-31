77-летний экс-заместитель руководителя администрации президента Республики Башкортостан Виктор Пчелинцев стал жертвой мошенников. Первый звонок он получил 28 октября от человека, представившегося ректором Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан Абдахмановым Данияром, который сообщил о переводе 700 тысяч рублей с его счета. Затем последовали звонки от лиц, выдававших себя за сотрудников ФСБ и «Центрального Банка».
«Экс-советника президента Башкортостана развели на 5 миллионов рублей. Мошенники убедили его, что с его счетами идут переводы главы „Русского добровольного корпуса“ (признан в РФ террористической организацией) Денису Капустину», — сообщил telegram-канал Baza. В ходе разговора мошенники узнали от Пчелинцева о наличии у него накоплений и предложили «спасти» деньги, переведя их на «безопасные счета».
Мужчина пошел в банк и снял средства. При вопросе от сотрудника банка о том, для каких целей он снимает деньги, Пчелинцев заявил, что берет их для семейных нужд. Так ответить ему посоветовал один из мошенников, с которым мужчина общался.
После экс-советник президента Башкортостана купил новый телефон, установил приложение Mir Pay и перевел все средства несколькими траншами. Пчелинцев перевел мошенникам 5,1 миллионов рублей.
*»Русский добровольческий корпус» признали террористической организацией
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