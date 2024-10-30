30 октября 2024

Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в мэрию Сургута. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ФСБ провели выемку документов в департаменте образования Сургута
Сотрудники ФСБ провели выемку документов в департаменте образования Сургута Фото:

Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в мэрию Сургута (ХМАО). Источники URA.RU в политическом истеблишменте сообщают, что в департаменте образования города прошла выемка документов.

«В департаменте образования администрации города прошла выемка документов. Говорят, что сотрудники ФСБ искали нарушения в субсидировании детских садов. При этом, куратор соцблока — вице-мэр Анна Томазова — официально все еще в отпуске, а новый замглавы Владимир Фризен приступит к своим обязанностям только с ноября. Томазова, как говорят, не была готова к отставке, на которой настаивал глава города Слепов. Но после обысков она вряд ли отзовет заявление об уходе», — отмечает инсайдер.

Еще один собеседник агентства подтвердил факт выемки документов в департаменте образования на условиях анонимности, но отказались раскрывать подробности. В администрации не ответили на звонок журналиста.

В пресс-службу регионального управления ФСБ по Тюменской области направлен запрос. Ответ ожидается.

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Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в мэрию Сургута (ХМАО). Источники URA.RU в политическом истеблишменте сообщают, что в департаменте образования города прошла выемка документов. «В департаменте образования администрации города прошла выемка документов. Говорят, что сотрудники ФСБ искали нарушения в субсидировании детских садов. При этом, куратор соцблока — вице-мэр Анна Томазова — официально все еще в отпуске, а новый замглавы Владимир Фризен приступит к своим обязанностям только с ноября. Томазова, как говорят, не была готова к отставке, на которой настаивал глава города Слепов. Но после обысков она вряд ли отзовет заявление об уходе», — отмечает инсайдер. Еще один собеседник агентства подтвердил факт выемки документов в департаменте образования на условиях анонимности, но отказались раскрывать подробности. В администрации не ответили на звонок журналиста. В пресс-службу регионального управления ФСБ по Тюменской области направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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