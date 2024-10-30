Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в мэрию Сургута (ХМАО). Источники URA.RU в политическом истеблишменте сообщают, что в департаменте образования города прошла выемка документов.
«В департаменте образования администрации города прошла выемка документов. Говорят, что сотрудники ФСБ искали нарушения в субсидировании детских садов. При этом, куратор соцблока — вице-мэр Анна Томазова — официально все еще в отпуске, а новый замглавы Владимир Фризен приступит к своим обязанностям только с ноября. Томазова, как говорят, не была готова к отставке, на которой настаивал глава города Слепов. Но после обысков она вряд ли отзовет заявление об уходе», — отмечает инсайдер.
Еще один собеседник агентства подтвердил факт выемки документов в департаменте образования на условиях анонимности, но отказались раскрывать подробности. В администрации не ответили на звонок журналиста.
В пресс-службу регионального управления ФСБ по Тюменской области направлен запрос. Ответ ожидается.
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