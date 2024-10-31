Олимпийского чемпиона Поветкина отстранили из-за допинга

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Боксера Александра Поветкина отстранили за нарушение антидопинговых правил
Боксера Александра Поветкина отстранили за нарушение антидопинговых правил Фото:

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило о временном отстранении российского боксера Александра Поветкина за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ITA. Решение о приостановке действия спортсмена было принято после изучения данных московской антидопинговой лаборатории.

«Поветкин временно отстранен 21 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ITA. Нарушение, зарегистрированное в базе, было зафиксировано еще 25 октября 2014 года.

Российский профессиональный боксер Александр Поветкин конкурировал в тяжелой весовой категории. В рамках своей профессиональной карьеры он провел 38 поединков, в которых одержал 35 побед, потерпел два поражения и завершил один бой вничью. Из всех побед, 24 были достигнуты путем нокаута.

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Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило о временном отстранении российского боксера Александра Поветкина за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ITA. Решение о приостановке действия спортсмена было принято после изучения данных московской антидопинговой лаборатории. «Поветкин временно отстранен 21 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ITA. Нарушение, зарегистрированное в базе, было зафиксировано еще 25 октября 2014 года. Российский профессиональный боксер Александр Поветкин конкурировал в тяжелой весовой категории. В рамках своей профессиональной карьеры он провел 38 поединков, в которых одержал 35 побед, потерпел два поражения и завершил один бой вничью. Из всех побед, 24 были достигнуты путем нокаута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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