Олимпийского чемпиона Поветкина отстранили из-за допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило о временном отстранении российского боксера Александра Поветкина за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ITA. Решение о приостановке действия спортсмена было принято после изучения данных московской антидопинговой лаборатории.
«Поветкин временно отстранен 21 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ITA. Нарушение, зарегистрированное в базе, было зафиксировано еще 25 октября 2014 года.
Российский профессиональный боксер Александр Поветкин конкурировал в тяжелой весовой категории. В рамках своей профессиональной карьеры он провел 38 поединков, в которых одержал 35 побед, потерпел два поражения и завершил один бой вничью. Из всех побед, 24 были достигнуты путем нокаута.
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