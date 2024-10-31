Корреспондент пермской редакции информационного агентства URA.RU Анна Ташлыкова отмечена Следственным управлением СК по Прикамью за повышение имиджа следователей. Награждение победителей ежегодного конкурса на лучшее освещение деятельности ведомства в СМИ состоялось в четверг, 31 октября. Анна получила благодарственное письмо от имени заместителя руководителя пермского управления Следкома полковника юстиции Дмитрия Анащенко.
«За взаимодействие и профессиональное освещение деятельности органов следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю а также значительный вклад в повышение имиджа сотрудников ведомства», — сказано в благодарственном письме. Анна Ташлыкова рассказывает читателям URA.RU о громких преступлениях, работе сотрудников силовых ведомств, а также различных происшествиях.
Ранее корреспонденты URA.RU в Пермском крае были отмечены за работу на выборах президента в марте 2024 года. От имени губернатора Дмитрия Махонина им вручили благодарности.
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