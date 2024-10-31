Пермское управление Следкома РФ отметило заслуги корреспондента URA.RU

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Корреспондент URA.RU Анна Ташлыкова отмечена за вклад в повышение имиджа следователей СК
Корреспондент URA.RU Анна Ташлыкова отмечена за вклад в повышение имиджа следователей СК Фото:

Корреспондент пермской редакции информационного агентства URA.RU Анна Ташлыкова отмечена Следственным управлением СК по Прикамью за повышение имиджа следователей. Награждение победителей ежегодного конкурса на лучшее освещение деятельности ведомства в СМИ состоялось в четверг, 31 октября. Анна получила благодарственное письмо от имени заместителя руководителя пермского управления Следкома полковника юстиции Дмитрия Анащенко.

«За взаимодействие и профессиональное освещение деятельности органов следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю а также значительный вклад в повышение имиджа сотрудников ведомства», — сказано в благодарственном письме. Анна Ташлыкова рассказывает читателям URA.RU о громких преступлениях, работе сотрудников силовых ведомств, а также различных происшествиях.

Ранее корреспонденты URA.RU в Пермском крае были отмечены за работу на выборах президента в марте 2024 года. От имени губернатора Дмитрия Махонина им вручили благодарности.

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Корреспондент пермской редакции информационного агентства URA.RU Анна Ташлыкова отмечена Следственным управлением СК по Прикамью за повышение имиджа следователей. Награждение победителей ежегодного конкурса на лучшее освещение деятельности ведомства в СМИ состоялось в четверг, 31 октября. Анна получила благодарственное письмо от имени заместителя руководителя пермского управления Следкома полковника юстиции Дмитрия Анащенко. «За взаимодействие и профессиональное освещение деятельности органов следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю а также значительный вклад в повышение имиджа сотрудников ведомства», — сказано в благодарственном письме. Анна Ташлыкова рассказывает читателям URA.RU о громких преступлениях, работе сотрудников силовых ведомств, а также различных происшествиях. Ранее корреспонденты URA.RU в Пермском крае были отмечены за работу на выборах президента в марте 2024 года. От имени губернатора Дмитрия Махонина им вручили благодарности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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