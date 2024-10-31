«Крупнейшие приобретения»: NYT оценила успехи России на СВО за октябрь

NYT: РФ за октябрь 2024 года добилась крупнейших успехов за все время СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ заняли за месяц 414 квадратных километров только на территории восточной части ДНР
ВС РФ заняли за месяц 414 квадратных километров только на территории восточной части ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За октябрь 2024 года ВС РФ добились самых крупных территориальных успехов на фронте СВО с лета 2022. Об этом сообщили в американских СМИ со ссылкой на свои исследования.

«В октябре Россия добилась самых крупных территориальных успехов с лета 2022 года», — сообщили The New York Times. По их данным, за прошедший месяц ВС РФ заняли 414 квадратных метров только в восточной части ДНР.

Это одни из самых быстрых успехов за все время спецоперации РФ на Украине, отметили в издании. Там добавили, что эти достижения в конечном итоге помогут российской армии обезопасить свои фланги перед началом наступления на Покровск.

Покровск, как ключевой логистический узел, играет важную роль в поддержке украинских войск в Донбассе. Занятие этого города может существенно повлиять на ход боевых действий в регионе, обеспечив преимущество в контроле над важными транспортными артериями и снабжением.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За октябрь 2024 года ВС РФ добились самых крупных территориальных успехов на фронте СВО с лета 2022. Об этом сообщили в американских СМИ со ссылкой на свои исследования. «В октябре Россия добилась самых крупных территориальных успехов с лета 2022 года», — сообщили The New York Times. По их данным, за прошедший месяц ВС РФ заняли 414 квадратных метров только в восточной части ДНР. Это одни из самых быстрых успехов за все время спецоперации РФ на Украине, отметили в издании. Там добавили, что эти достижения в конечном итоге помогут российской армии обезопасить свои фланги перед началом наступления на Покровск. Покровск, как ключевой логистический узел, играет важную роль в поддержке украинских войск в Донбассе. Занятие этого города может существенно повлиять на ход боевых действий в регионе, обеспечив преимущество в контроле над важными транспортными артериями и снабжением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...