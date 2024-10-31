«Крупнейшие приобретения»: NYT оценила успехи России на СВО за октябрь

За октябрь 2024 года ВС РФ добились самых крупных территориальных успехов на фронте СВО с лета 2022. Об этом сообщили в американских СМИ со ссылкой на свои исследования.
«В октябре Россия добилась самых крупных территориальных успехов с лета 2022 года», — сообщили The New York Times. По их данным, за прошедший месяц ВС РФ заняли 414 квадратных метров только в восточной части ДНР.
Это одни из самых быстрых успехов за все время спецоперации РФ на Украине, отметили в издании. Там добавили, что эти достижения в конечном итоге помогут российской армии обезопасить свои фланги перед началом наступления на Покровск.
Покровск, как ключевой логистический узел, играет важную роль в поддержке украинских войск в Донбассе. Занятие этого города может существенно повлиять на ход боевых действий в регионе, обеспечив преимущество в контроле над важными транспортными артериями и снабжением.
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