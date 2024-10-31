Не только оборона: Силуанов раскрыл, на что правительство потратит 7 триллионов рублей

Минфин РФ представил поправки к проекту бюджета на 2025-2027 года и перераспределил семь триллионов рублей по 900 поправкам. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, добавив, что в основном поправки затронут оборону и безопасность страны.
«Минфином совместно с министерствами и ведомствами подготовлено около 900 поправок, которыми планируется перераспределить порядка семи триллионов рублей», — сообщили в официальном telegram-канале Правительства РФ со ссылкой на слова Антона Силуанова. Он подчеркнул, что большая часть изменений затронет оборону и безопасность страны. По его словам, также поправки затронут:
- Нацпроекты и зарезервированные на них ресурсы. Планируется перераспределить 1,8 триллиона рублей на шесть нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые материалы и химия», «Туризм и гостеприимство», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Инфраструктура для жизни»;
- Распределение бюджетных ассигнований по программам льготного лизинга транспорта и созданию центров инженерных разработок на базе вузов;
- Распределение бюджетных ассигнований по:
- повышению оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах;
- программе развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя;
- развитию Дальнего Востока и Арктики;
- льготному кредитованию в АПК;
- модернизации пунктов пропуска через госграницу.
Также будут перераспределены финансы на межбюджетные трансферы между регионами, дотации на оплату бюджетников между 62 регионами. В бюджет включат дотации на выравнивание обеспеченности регионов, будут увеличены объемы предоставляемых регионами кредитов, 10 регионов получат средства на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития.
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