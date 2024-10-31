Не только оборона: Силуанов раскрыл, на что правительство потратит 7 триллионов рублей

Глава Минфина Силуанов: РФ потратит почти 7 триллионов рублей на оборону
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В основном перераспределение семи триллионов рублей затронет оборону и безопасность РФ, сообщил глава Минфина Антон Силуанов
В основном перераспределение семи триллионов рублей затронет оборону и безопасность РФ, сообщил глава Минфина Антон Силуанов Фото:

Минфин РФ представил поправки к проекту бюджета на 2025-2027 года и перераспределил семь триллионов рублей по 900 поправкам. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, добавив, что в основном поправки затронут оборону и безопасность страны.

«Минфином совместно с министерствами и ведомствами подготовлено около 900 поправок, которыми планируется перераспределить порядка семи триллионов рублей», — сообщили в официальном telegram-канале Правительства РФ со ссылкой на слова Антона Силуанова. Он подчеркнул, что большая часть изменений затронет оборону и безопасность страны. По его словам, также поправки затронут:

  1. Нацпроекты и зарезервированные на них ресурсы. Планируется перераспределить 1,8 триллиона рублей на шесть нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые материалы и химия», «Туризм и гостеприимство», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Инфраструктура для жизни»;
  2. Распределение бюджетных ассигнований по программам льготного лизинга транспорта и созданию центров инженерных разработок на базе вузов;
  3. Распределение бюджетных ассигнований по:
  • повышению оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах;
  • программе развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя;
  • развитию Дальнего Востока и Арктики;
  • льготному кредитованию в АПК;
  • модернизации пунктов пропуска через госграницу.

Также будут перераспределены финансы на межбюджетные трансферы между регионами, дотации на оплату бюджетников между 62 регионами. В бюджет включат дотации на выравнивание обеспеченности регионов, будут увеличены объемы предоставляемых регионами кредитов, 10 регионов получат средства на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минфин РФ представил поправки к проекту бюджета на 2025-2027 года и перераспределил семь триллионов рублей по 900 поправкам. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, добавив, что в основном поправки затронут оборону и безопасность страны. «Минфином совместно с министерствами и ведомствами подготовлено около 900 поправок, которыми планируется перераспределить порядка семи триллионов рублей», — сообщили в официальном telegram-канале Правительства РФ со ссылкой на слова Антона Силуанова. Он подчеркнул, что большая часть изменений затронет оборону и безопасность страны. По его словам, также поправки затронут: Также будут перераспределены финансы на межбюджетные трансферы между регионами, дотации на оплату бюджетников между 62 регионами. В бюджет включат дотации на выравнивание обеспеченности регионов, будут увеличены объемы предоставляемых регионами кредитов, 10 регионов получат средства на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...