Украина применяет американские «Свитчблейды» в зоне спецоперации

ВСУ начали использовать дроны-камикадзе Switchblade 600 в зоне спецоперации. Новая модификация американского беспилотника способна действовать на расстоянии более 40 километров и уже была зафиксирована на донецком направлении.
«Появление новой модификации американского беспилотника-камикадзе „Свитчблейд“ на донецком направлении — последняя новость, которая обсуждается. За короткий период с ними столкнулись достаточно массово», — сообщили «Известия». Автор материала указал, что анализ обнаруженных фрагментов дронов дает основания предполагать использование ВСУ дронов типа Switchblade 600.
Беспилотник Switchblade 600 оснащен бронебойной боевой частью весом 15 килограммов и может развивать скорость до 185 километров в час. Длительность полета устройства составляет 40 минут, что позволяет эффективно поражать цели на значительном удалении от места запуска.
Помимо дрона-камикадзе Switchblade 600, в арсенале ВСУ есть такие модели беспилотников, как «Байрактар ТБ2», «Лютый», «Пума», «Баба Яга» и «Складной нож». С чем российским силам приходится сражаться на Украине — в материале URA.RU.
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