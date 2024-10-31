F-16 и системы ПВО NASAMS: Норвегия передаст Украине пакет помощи на 500 млн долларов

Министр обороны Норвегии Грам: пакет помощи Киеву составит 500 млн долларов
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Норвегия передаст Украине истребители F-16 по новому пакету помощи, сообщил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам
Норвегия передаст Украине истребители F-16 по новому пакету помощи, сообщил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам Фото:
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В новый пакет помощи Украине от Норвегии, размером в 500 миллионов долларов, войдут F-16 и системы ПВО NASAMS. Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

«Он [Грам] отметил очередной пакет помощи со стороны Норвегии в размере 500 млн евро, который включает F-16 и системы NASAMS», — заявил директор Департамента международного сотрудничества Минобороны Украины Геннадий Коваленко. Так он прокомментировал визит норвежского министра в Одессу. Заявление было сделано на Kyiv Security Forum, трансляция которого велась в Facebook (принадлежит запрещенной в РФ компании Meta, ее деятельность признана экстремистской).

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В новый пакет помощи Украине от Норвегии, размером в 500 миллионов долларов, войдут F-16 и системы ПВО NASAMS. Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам. «Он [Грам] отметил очередной пакет помощи со стороны Норвегии в размере 500 млн евро, который включает F-16 и системы NASAMS», — заявил директор Департамента международного сотрудничества Минобороны Украины Геннадий Коваленко. Так он прокомментировал визит норвежского министра в Одессу. Заявление было сделано на Kyiv Security Forum, трансляция которого велась в Facebook (принадлежит запрещенной в РФ компании Meta, ее деятельность признана экстремистской).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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