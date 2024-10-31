F-16 и системы ПВО NASAMS: Норвегия передаст Украине пакет помощи на 500 млн долларов

В новый пакет помощи Украине от Норвегии, размером в 500 миллионов долларов, войдут F-16 и системы ПВО NASAMS. Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
«Он [Грам] отметил очередной пакет помощи со стороны Норвегии в размере 500 млн евро, который включает F-16 и системы NASAMS», — заявил директор Департамента международного сотрудничества Минобороны Украины Геннадий Коваленко. Так он прокомментировал визит норвежского министра в Одессу. Заявление было сделано на Kyiv Security Forum, трансляция которого велась в Facebook (принадлежит запрещенной в РФ компании Meta, ее деятельность признана экстремистской).
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