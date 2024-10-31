На ЧМК ликвидировали условный разлив нефти

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , мечел, чмк, заводоуправление чмк
На ЧМК прошли учения по ликвидации утечки нефтепродуктов Фото:

На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК») проверили готовность к ликвидации утечки разлива нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора России.

«Инспекторы Уральского Межрегионального управления Росприроднадзора приняли участие в работе комиссии по проведению комплексных учений по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов, проходящего на территории ПАО „Челябинский металлургический комбинат“. Результаты учений признаны удовлетворительными, составлено заключение о готовности юрлица к локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ведомства добавили, что целью таких учений является обеспечение безопасности жителей и земель. Проверка готовности сил и средств для ликвидации подобных утечек позволяет провести тренировки и снизить возможный ущерб, если подобная ситуация произойдет в действительности.

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На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК») проверили готовность к ликвидации утечки разлива нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора России. «Инспекторы Уральского Межрегионального управления Росприроднадзора приняли участие в работе комиссии по проведению комплексных учений по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов, проходящего на территории ПАО „Челябинский металлургический комбинат“. Результаты учений признаны удовлетворительными, составлено заключение о готовности юрлица к локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ведомства добавили, что целью таких учений является обеспечение безопасности жителей и земель. Проверка готовности сил и средств для ликвидации подобных утечек позволяет провести тренировки и снизить возможный ущерб, если подобная ситуация произойдет в действительности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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