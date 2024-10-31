На ЧМК ликвидировали условный разлив нефти

На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК») проверили готовность к ликвидации утечки разлива нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора России.
«Инспекторы Уральского Межрегионального управления Росприроднадзора приняли участие в работе комиссии по проведению комплексных учений по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов, проходящего на территории ПАО „Челябинский металлургический комбинат“. Результаты учений признаны удовлетворительными, составлено заключение о готовности юрлица к локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе ведомства добавили, что целью таких учений является обеспечение безопасности жителей и земель. Проверка готовности сил и средств для ликвидации подобных утечек позволяет провести тренировки и снизить возможный ущерб, если подобная ситуация произойдет в действительности.
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