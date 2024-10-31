В Конституционном суде рассказали о возможности деприватизации имущества

Представитель Барщевский: суд имеет право пересмотреть дела о деприватизации
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Конституционный суд может пересмотреть дела о случаях приобретения коррупционного имущества добросовестным покупателем
Конституционный суд может пересмотреть дела о случаях приобретения коррупционного имущества добросовестным покупателем Фото:

Конституционный суд сможет пересматривать ранее вынесенные судебные решения об изъятии частного имущества в пользу государства (деприватизации) и случаях конфискации у добросовестных покупателей коррупционного имущества. Об этом сообщил полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский.

«Более интересный вопрос, что будет с делами по приватизации, которые прошли без срока давности <...> а также что будет с делами, по которым имущество изъяли у добросовестных приобретателей. Но закон предусматривает возможность пересмотра таких дел по решению КС», — рассказал Михаил Барщевский в беседе с РБК. Так он прокомментировал решение КС, меняющее сроки исковой давности по деприватизации коррупционного имущества

Представитель отметил, что теперь сроки давности не применяются к коррупционному имуществу. Однако если имущество было продано и находилось у добросовестного покупателя, вступавшего в контакт с коррупционером, но не знавшего об источнике происхождения этого имущества, то изъять его нельзя. Это постановление было вынесено КС 31 октября. 

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Конституционный суд сможет пересматривать ранее вынесенные судебные решения об изъятии частного имущества в пользу государства (деприватизации) и случаях конфискации у добросовестных покупателей коррупционного имущества. Об этом сообщил полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский. «Более интересный вопрос, что будет с делами по приватизации, которые прошли без срока давности <...> а также что будет с делами, по которым имущество изъяли у добросовестных приобретателей. Но закон предусматривает возможность пересмотра таких дел по решению КС», — рассказал Михаил Барщевский в беседе с РБК. Так он прокомментировал решение КС, меняющее сроки исковой давности по деприватизации коррупционного имущества Представитель отметил, что теперь сроки давности не применяются к коррупционному имуществу. Однако если имущество было продано и находилось у добросовестного покупателя, вступавшего в контакт с коррупционером, но не знавшего об источнике происхождения этого имущества, то изъять его нельзя. Это постановление было вынесено КС 31 октября. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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