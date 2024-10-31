31 октября 2024

Председателю суда ХМАО прочат переизбрание на новый срок

Коллегия судей одобрила кандидатуру председателя суда ХМАО на новый срок
© Служба новостей «URA.RU»
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Высшая квалификационная коллегия судей порекомендовала Павла Шкилева на пост председателя суда ХМАО
Высшая квалификационная коллегия судей порекомендовала Павла Шкилева на пост председателя суда ХМАО Фото:

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала продлить срок полномочий председателю суда ХМАО Павлу Шкилеву. Об этом URA.RU сообщил источник из судебной системы.

«Коллегия рекомендовала продлить срок полномочий Павлу Шкилеву. Теперь ожидается указ президента Путина о назначении», — рассказал URA.RU инсайдер.

Текущий срок полномочий у Шкилева истекает в марте 2025 года. В случае подписания указа президента, он останется на посту председателя еще на шесть лет.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе суда ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

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Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала продлить срок полномочий председателю суда ХМАО Павлу Шкилеву. Об этом URA.RU сообщил источник из судебной системы. «Коллегия рекомендовала продлить срок полномочий Павлу Шкилеву. Теперь ожидается указ президента Путина о назначении», — рассказал URA.RU инсайдер. Текущий срок полномочий у Шкилева истекает в марте 2025 года. В случае подписания указа президента, он останется на посту председателя еще на шесть лет. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе суда ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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