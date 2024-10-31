Россияне больше не увидят пиво в банках по 0,5 литра: что будет дальше

«АУР»: c российских полок исчезнут классические банки по 0,5 литра

01 ноября 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Алюминиевую тару объемом поллитра официально перестали производить Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пива, разлитого в банки 0,5, в России больше не будет: алюминиевую тару объемом поллитра официально перестали производить. Эти нововведения также коснуться энергетиков, газировок и других напитков. С чем это связанно и что предложат взамен жителям маркетологи и производители — в материале URA.RU. Больше никакого пива по 0,5 Ведущий производитель алюминиевой тары в России компания «Арнест Упаковочные Решения» сообщила URA.RU о прекращении выпуска банок объемом 0,5 литра. Это затронет не только пиво, но и другие напитки. «Пива в банках 0,5 больше не будет. Как и любого другого напитка. Единственный производитель алюминиевой тары объявил о переходе с полулитра на 0,45», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Арнест Упаковочные Решения». Почему будут переходить на 0,45 В компании «Урбан Крафт», которая закупает тару у этого производителя, объяснили, что изменения связаны со спросом со стороны производителей напитков. Классику в объеме 0,5 литра просто перестали заказывать. В пресс-службе компании уточнили, что спрос на тару объемом 0,45 литра увеличился на протяжении длительного срока, а крупные производители начали переходить на него еще в 2016 году, передает телеканал RТ. Отраслевые СМИ пишут, что последнюю партию банок по 0,5 выпустят в ноябре, а потом — 0,45 и меньше. Более того, некоторые производители потихоньку начинают переходить на тару объемом в 0,43 литра. И винить в этом можно маркетологов и инфляцию, подчеркивают издания. Маркетологи давно заметили, что можно выделиться на фоне конкурентов, если сделать тару чуть меньше и за счет этого продавать товар чуть дешевле, ведь покупатель не всегда замечает изменений или читает информацию о товаре на упаковке. Производители также научились маскировать инфляцию, незаметно уменьшая объем. Этот «прием» называется «шрикфлянция» и практикуется во многих странах. Последнюю партию банок по 0,5 выпустят в ноябре Фото: Илья Московец © URA.RU Для каких напитков используются банки по 0,5 Алюминиевая банка для напитков объемом 0,5 литра подходит для пива, безалкогольных напитков, энергетических напитков, витаминных вод, холодного кофе и чая. В такую банку можно разливать любые напитки, при этом они могут быть в газированном или негазированном виде. Данные банки выдерживают внутреннее избыточное давление до шести атмосфер. Отказ от выпуска алюминиевых банок подобного объема не означает, что на рынке в принципе не останется поллитровых тар. Производители продолжат выпускать пластиковые или стеклянные бутылки в таком объеме. Впрочем, со временем их будет становиться все меньше. На рынке останутся стеклянные бутылки объемом 0,5 литров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Банки для напитков становятся все менее выгодными Кроме того, с 1 апреля этого года крупнейшие производители пива и безалкогольных напитков решили повысить цены на свою продукцию. Компании назвали изменения цен «плановыми» и происходящими из-за «инфляционных и других объективных процессов в России». Это объяснялось тем, что стоимость бутылок подскочила на 8%, банок — на 22%, а логистики — на 40%. Кроме того, с 1 января 2024 года увеличился акциз на пиво с 25 до 26 рублей за литр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пива, разлитого в банки 0,5, в России больше не будет: алюминиевую тару объемом поллитра официально перестали производить. Эти нововведения также коснуться энергетиков, газировок и других напитков. С чем это связанно и что предложат взамен жителям маркетологи и производители — в материале URA.RU. Ведущий производитель алюминиевой тары в России компания «Арнест Упаковочные Решения» сообщила URA.RU о прекращении выпуска банок объемом 0,5 литра. Это затронет не только пиво, но и другие напитки. «Пива в банках 0,5 больше не будет. Как и любого другого напитка. Единственный производитель алюминиевой тары объявил о переходе с полулитра на 0,45», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Арнест Упаковочные Решения». В компании «Урбан Крафт», которая закупает тару у этого производителя, объяснили, что изменения связаны со спросом со стороны производителей напитков. Классику в объеме 0,5 литра просто перестали заказывать. В пресс-службе компании уточнили, что спрос на тару объемом 0,45 литра увеличился на протяжении длительного срока, а крупные производители начали переходить на него еще в 2016 году, передает телеканал RТ. Отраслевые СМИ пишут, что последнюю партию банок по 0,5 выпустят в ноябре, а потом — 0,45 и меньше. Более того, некоторые производители потихоньку начинают переходить на тару объемом в 0,43 литра. И винить в этом можно маркетологов и инфляцию, подчеркивают издания. Маркетологи давно заметили, что можно выделиться на фоне конкурентов, если сделать тару чуть меньше и за счет этого продавать товар чуть дешевле, ведь покупатель не всегда замечает изменений или читает информацию о товаре на упаковке. Производители также научились маскировать инфляцию, незаметно уменьшая объем. Этот «прием» называется «шрикфлянция» и практикуется во многих странах. Алюминиевая банка для напитков объемом 0,5 литра подходит для пива, безалкогольных напитков, энергетических напитков, витаминных вод, холодного кофе и чая. В такую банку можно разливать любые напитки, при этом они могут быть в газированном или негазированном виде. Данные банки выдерживают внутреннее избыточное давление до шести атмосфер. Отказ от выпуска алюминиевых банок подобного объема не означает, что на рынке в принципе не останется поллитровых тар. Производители продолжат выпускать пластиковые или стеклянные бутылки в таком объеме. Впрочем, со временем их будет становиться все меньше. Кроме того, с 1 апреля этого года крупнейшие производители пива и безалкогольных напитков решили повысить цены на свою продукцию. Компании назвали изменения цен «плановыми» и происходящими из-за «инфляционных и других объективных процессов в России». Это объяснялось тем, что стоимость бутылок подскочила на 8%, банок — на 22%, а логистики — на 40%. Кроме того, с 1 января 2024 года увеличился акциз на пиво с 25 до 26 рублей за литр.