31 октября 2024

The Economist: Китай разозлился из-за дружбы КНДР с Россией

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Отношения КНДР и России заставили Китай встревожиться, пишет The Economist
Отношения КНДР и России заставили Китай встревожиться, пишет The Economist Фото:

Пекин недоволен сближением Северной Кореи и России, поскольку Китай стремится сохранить контроль над КНДР для поддержания стабильности на полуострове. Об этом написало издание The Economist.

«Многие аналитики сходятся во мнении, что Китай раздражен очевидным уклоном Северной Кореи в сторону России», — говорится в материале. Отмечается, что недовольство связано с потерей контроля над КНДР.

Российский востоковед Андрей Ланьков подчеркнул, что северокорейские СМИ активнее стали освещать контакты страны с Россией и реже — с Китаем. Также аналитики отмечают, что поздравительные сообщения между двумя КНДР и КНР в последнее время стали сокращаться в объеме.

Ранее президент России Владимир Путин подписал договор о стратегическом партнерстве с Пхеньяном в ходе своего визита в союзное государство. Документ предусматривает взаимопомощь в случае угрозы вооруженной агрессии одному из участников соглашения, договоренность о неприменении односторонних принудительных мер против друг друга и установление рамок для развития отношений. Подробнее о договоре КНДР и России — в материале URA.RU.

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Пекин недоволен сближением Северной Кореи и России, поскольку Китай стремится сохранить контроль над КНДР для поддержания стабильности на полуострове. Об этом написало издание The Economist. «Многие аналитики сходятся во мнении, что Китай раздражен очевидным уклоном Северной Кореи в сторону России», — говорится в материале. Отмечается, что недовольство связано с потерей контроля над КНДР. Российский востоковед Андрей Ланьков подчеркнул, что северокорейские СМИ активнее стали освещать контакты страны с Россией и реже — с Китаем. Также аналитики отмечают, что поздравительные сообщения между двумя КНДР и КНР в последнее время стали сокращаться в объеме. Ранее президент России Владимир Путин подписал договор о стратегическом партнерстве с Пхеньяном в ходе своего визита в союзное государство. Документ предусматривает взаимопомощь в случае угрозы вооруженной агрессии одному из участников соглашения, договоренность о неприменении односторонних принудительных мер против друг друга и установление рамок для развития отношений. Подробнее о договоре КНДР и России — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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