The Economist: Китай разозлился из-за дружбы КНДР с Россией

Пекин недоволен сближением Северной Кореи и России, поскольку Китай стремится сохранить контроль над КНДР для поддержания стабильности на полуострове. Об этом написало издание The Economist.
«Многие аналитики сходятся во мнении, что Китай раздражен очевидным уклоном Северной Кореи в сторону России», — говорится в материале. Отмечается, что недовольство связано с потерей контроля над КНДР.
Российский востоковед Андрей Ланьков подчеркнул, что северокорейские СМИ активнее стали освещать контакты страны с Россией и реже — с Китаем. Также аналитики отмечают, что поздравительные сообщения между двумя КНДР и КНР в последнее время стали сокращаться в объеме.
Ранее президент России Владимир Путин подписал договор о стратегическом партнерстве с Пхеньяном в ходе своего визита в союзное государство. Документ предусматривает взаимопомощь в случае угрозы вооруженной агрессии одному из участников соглашения, договоренность о неприменении односторонних принудительных мер против друг друга и установление рамок для развития отношений. Подробнее о договоре КНДР и России — в материале URA.RU.
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