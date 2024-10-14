Договор России и КНДР предусматривает военную помощь: детали документа одобренного Путиным

Путин предложил Госдуме ратифицировать договор о партнерстве России и КНДР

15 октября 2024 в 00:31 Размер текста - 17 +

Документ был подписан в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин предложил Госдуме ратифицировать договор о стратегическом партнерстве с КНДР. Документ был подписан в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года в ходе визита российской делегации в Пхеньян и теперь ожидает одобрения от российского парламента. О чем договорились стороны — в материае URA.RU. Россия и КНДР договорились о взаимопомощи в случае угрозы вооруженной агрессии В тексте ратифицированного договора между РФ и КНДР прописано, что при возникновении угрозы агрессии стороны проведут консультации для координации действий и согласования мер по оказанию помощи, говорится в документе. В договоре также указано, что в случае нападения на одну из сторон другая окажет военную и другие виды помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это соглашение предусматривает немедленное реагирование на военные угрозы и поддержку в соответствии с международным правом и законодательствами обеих стран. «Каждая из сторон обязуется не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем. Стороны не допускают использования своей территории третьими государствами в целях нарушения суверенитета», — говорится в договоре. Другие обязанности сторон Россия и КНДР заключили договор о стратегическом партнерстве, основанный на принципах международного права. Договор также закрепляет, что Россия и КНДР не будут применять «односторонние принудительные меры» друг против друга и считают подобные действия противоречащими Уставу ООН (ст. 16). Соглашение предполагает совместную борьбу с международном терроризмом, экстремизмом, а также расширение сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке, технологиях. «Договор между РФ и КНДР устанавливает рамки для постоянного развития отношений стратегического партнерства, основанных на взаимном уважении суверенитета, невмешательстве во внутренние дела и равенстве», — говорится в пояснительной записке к документу. Стороны выразили стремление к формированию справедливой многополярной международной системы и глобальной стратегической стабильности. Когда и кем был подписан договор Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор 19 июня во время визита российского лидера в Пхеньян. Этот документ должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000-го. Новое соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным. Всего в документе 23 статьи, они предусматривают расширение сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, в том числе в сферах космоса и мирного атома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме ратифицировать договор о стратегическом партнерстве с КНДР. Документ был подписан в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года в ходе визита российской делегации в Пхеньян и теперь ожидает одобрения от российского парламента. О чем договорились стороны — в материае URA.RU. В тексте ратифицированного договора между РФ и КНДР прописано, что при возникновении угрозы агрессии стороны проведут консультации для координации действий и согласования мер по оказанию помощи, говорится в документе. В договоре также указано, что в случае нападения на одну из сторон другая окажет военную и другие виды помощи в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это соглашение предусматривает немедленное реагирование на военные угрозы и поддержку в соответствии с международным правом и законодательствами обеих стран. «Каждая из сторон обязуется не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем. Стороны не допускают использования своей территории третьими государствами в целях нарушения суверенитета», — говорится в договоре. Россия и КНДР заключили договор о стратегическом партнерстве, основанный на принципах международного права. Договор также закрепляет, что Россия и КНДР не будут применять «односторонние принудительные меры» друг против друга и считают подобные действия противоречащими Уставу ООН (ст. 16). Соглашение предполагает совместную борьбу с международном терроризмом, экстремизмом, а также расширение сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке, технологиях. «Договор между РФ и КНДР устанавливает рамки для постоянного развития отношений стратегического партнерства, основанных на взаимном уважении суверенитета, невмешательстве во внутренние дела и равенстве», — говорится в пояснительной записке к документу. Стороны выразили стремление к формированию справедливой многополярной международной системы и глобальной стратегической стабильности. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор 19 июня во время визита российского лидера в Пхеньян. Этот документ должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000-го. Новое соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным. Всего в документе 23 статьи, они предусматривают расширение сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, в том числе в сферах космоса и мирного атома.