Борщ рекордно подорожал в России на фоне роста цен на продукты

01 ноября 2024 в 06:41 Размер текста - 17 +

В России подорожали основные ингредиенты для борща Фото: Марина Молдавская © URA.RU новость из сюжета В России взлетели цены на еду Борщ рекордно подорожал в России на фоне роста цен на продукты из-за неурожая овощей. Это следует из данных Росстата. «Цены на большинство продуктов для приготовления борща за девять месяцев резко выросли по сравнению с прошлым годом. Больше всего подорожал чеснок — на 40%», — пишут «Ведомости», ссылаясь на данные статведомства. Согласно данным Росстата, морковь подорожала на 5% (до 56 руб./кг), капуста на 11% (до 44 руб./кг), картофель на 12% (до 41 руб./кг). Также подорожала суповая говядина на 12% и свекла на 35% (до 52 руб./кг). Ранее сообщалось, что власти РФ примут меры после массовых неурожаев в России из-за весенних заморозков. Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев сообщил, что в стране создается система мониторинга климатически активных веществ в атмосфере. Улучшение систем наблюдения за погодой поможет снизить риски от стихийных бедствий при сельхозработах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Борщ рекордно подорожал в России на фоне роста цен на продукты из-за неурожая овощей. Это следует из данных Росстата. «Цены на большинство продуктов для приготовления борща за девять месяцев резко выросли по сравнению с прошлым годом. Больше всего подорожал чеснок — на 40%», — пишут «Ведомости», ссылаясь на данные статведомства. Согласно данным Росстата, морковь подорожала на 5% (до 56 руб./кг), капуста на 11% (до 44 руб./кг), картофель на 12% (до 41 руб./кг). Также подорожала суповая говядина на 12% и свекла на 35% (до 52 руб./кг). Ранее сообщалось, что власти РФ примут меры после массовых неурожаев в России из-за весенних заморозков. Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев сообщил, что в стране создается система мониторинга климатически активных веществ в атмосфере. Улучшение систем наблюдения за погодой поможет снизить риски от стихийных бедствий при сельхозработах.