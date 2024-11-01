Борщ рекордно подорожал в России на фоне роста цен на продукты

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Новое кафе "Пряности". Екатеринбург, борщ
В России подорожали основные ингредиенты для борща Фото:
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В России взлетели цены на еду

Борщ рекордно подорожал в России на фоне роста цен на продукты из-за неурожая овощей. Это следует из данных Росстата.

«Цены на большинство продуктов для приготовления борща за девять месяцев резко выросли по сравнению с прошлым годом. Больше всего подорожал чеснок — на 40%», — пишут «Ведомости», ссылаясь на данные статведомства.

Согласно данным Росстата, морковь подорожала на 5% (до 56 руб./кг), капуста на 11% (до 44 руб./кг), картофель на 12% (до 41 руб./кг). Также подорожала суповая говядина на 12% и свекла на 35% (до 52 руб./кг).

Ранее сообщалось, что власти РФ примут меры после массовых неурожаев в России из-за весенних заморозков. Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев сообщил, что в стране создается система мониторинга климатически активных веществ в атмосфере. Улучшение систем наблюдения за погодой поможет снизить риски от стихийных бедствий при сельхозработах.

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Борщ рекордно подорожал в России на фоне роста цен на продукты из-за неурожая овощей. Это следует из данных Росстата. «Цены на большинство продуктов для приготовления борща за девять месяцев резко выросли по сравнению с прошлым годом. Больше всего подорожал чеснок — на 40%», — пишут «Ведомости», ссылаясь на данные статведомства. Согласно данным Росстата, морковь подорожала на 5% (до 56 руб./кг), капуста на 11% (до 44 руб./кг), картофель на 12% (до 41 руб./кг). Также подорожала суповая говядина на 12% и свекла на 35% (до 52 руб./кг). Ранее сообщалось, что власти РФ примут меры после массовых неурожаев в России из-за весенних заморозков. Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев сообщил, что в стране создается система мониторинга климатически активных веществ в атмосфере. Улучшение систем наблюдения за погодой поможет снизить риски от стихийных бедствий при сельхозработах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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