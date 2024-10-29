Власти отреагировали на неурожай из-за заморозков в России

Эколог Пестрякова: мониторинг климата сохранит урожайность в России
© Служба новостей «URA.RU»
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От качественных прогнозов погоды зависит бесперебойная работа сельского хозяйства, заявил зампред правительства Дмитрий Патрушев
От качественных прогнозов погоды зависит бесперебойная работа сельского хозяйства, заявил зампред правительства Дмитрий Патрушев Фото:

Власти примут меры после массовых неурожаев в России из-за весенних заморозков. Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев на VIII Всероссийском объединенном метеорологическом и гидрологическом съезде в Санкт-Петербурге сообщил, что в стране создается система мониторинга климатически активных веществ в атмосфере. Как объяснили эксперты URA.RU, улучшение систем наблюдения за погодой поможет снизить риски от стихийных бедствий при сельхозработах.

Мониторинг климата позволит адаптировать засушливые районы страны под скотоводство, считает эколог Екатерина Пестрякова
Мониторинг климата позволит адаптировать засушливые районы страны под скотоводство, считает эколог Екатерина Пестрякова
Фото:

Патрушев начал выступление на мероприятии, приуроченном к 190-летию основания Гидрометеорологической службы, с того, что назвал Росгидромет одной из пяти лучших служб мира, занимающихся предсказанием погоды. Он призвал не останавливаться на достигнутом и продолжать совершенствовать ведомство.

Дмитрий Патрушев подчеркнул необходимость повышать качество прогнозов и наращивать оперативность предупреждения чрезвычайных ситуаций. «От этого зависит бесперебойное функционирование целого ряда отраслей: агропромышленного, рыбохозяйственного и лесного комплексов, строительного сектора, сфер энергетики и транспорта», — напомнил он.

Зампред правительства также заявил, что анализ и прогнозирование климатических процессов — одно из наиболее важных направлений работы гидрометеорологической службы. Он сообщил о создании в России системы мониторинга климатически активных веществ в атмосфере. Ее полноценный запуск ожидается к 2030 году. «Это позволит обеспечить более масштабный сбор и обработку данных для объективной оценки состояния атмосферы и поверхности Земли. Полученная информация будет использована при реализации мер, направленных на адаптацию экономики к природным изменениям, в том числе на низкоуглеродную трансформацию», — сказал Дмитрий Патрушев.

Мощное и совершенное оборудование для мониторинга погоды поможет российским фермерам предупредить засухи и заморозки и снизить убытки, объяснила доцент факультета экологии Челябинского государственного университета Екатерина Пестрякова. «Это сэкономит сотни миллионов рублей. Погодные качели наносят ущерб сельскому хозяйству и другим сферам экономики. Хороший прогноз сбережет и средства домохозяйств, и жизни людей, которые будут вовремя знать о стихийных бедствиях», — сказала эксперт.

По прогнозам ученых, сухость климата в степной зоне России будет возрастать, количество осадков уменьшится, но одновременно с этим раньше обычного придут и осенние заморозки. Все это сделает погоду суровой и усложнит сельскохозяйственные работы, отметила Пестрякова. При этом она уточнила, что подобные процессы происходят также в других частях планеты — в значительной степени не по вине человека и его деятельности, а из-за цикличного изменения климата на Земле.

«Климат становится континентальным. То есть разница между суточными и сезонными температурами усиливается. Чтобы вовремя предсказывать эти изменения, нужны метеорологи и целая команда специалистов, а также дорогое оборудование, поэтому правительство взялось за эту проблему», — пояснила она.
Важен микроклимат каждого поля, поэтому власти добиваются точного прогноза погоды, заявил депутат Сергей Лисовский
Важен микроклимат каждого поля, поэтому власти добиваются точного прогноза погоды, заявил депутат Сергей Лисовский
Фото:

Прогнозирование погоды также позволит российским фермерам менять вид хозяйственной деятельности на отдельных территориях в зависимости от климатических особенностей. Так, если земля станет непригодна для выращивания злаков и других культур, ее будут использовать для скотоводства либо высаживать там лес, подытожила Пестрякова.

В сельском хозяйстве существует подход, при котором нужно учитывать микроклимат буквально каждого вспахиваемого поля, чтобы получить богатый урожай, рассказал депутат Госдумы России Сергей Лисовский. «Любое поле формально находится на одной территории, и для обычного человека оно одинаковое, но на самом деле это не так. Где-то более влажный микроклимат, где-то еще какие-то особенности. Сеять надо, исходя из этих параметров. Для этого и создается более детальное прогнозирование погоды, о котором говорил Патрушев», — поделился мнением парламентарий.

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Власти примут меры после массовых неурожаев в России из-за весенних заморозков. Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев на VIII Всероссийском объединенном метеорологическом и гидрологическом съезде в Санкт-Петербурге сообщил, что в стране создается система мониторинга климатически активных веществ в атмосфере. Как объяснили эксперты URA.RU, улучшение систем наблюдения за погодой поможет снизить риски от стихийных бедствий при сельхозработах. Патрушев начал выступление на мероприятии, приуроченном к 190-летию основания Гидрометеорологической службы, с того, что назвал Росгидромет одной из пяти лучших служб мира, занимающихся предсказанием погоды. Он призвал не останавливаться на достигнутом и продолжать совершенствовать ведомство. Зампред правительства также заявил, что анализ и прогнозирование климатических процессов — одно из наиболее важных направлений работы гидрометеорологической службы. Он сообщил о создании в России системы мониторинга климатически активных веществ в атмосфере. Ее полноценный запуск ожидается к 2030 году. «Это позволит обеспечить более масштабный сбор и обработку данных для объективной оценки состояния атмосферы и поверхности Земли. Полученная информация будет использована при реализации мер, направленных на адаптацию экономики к природным изменениям, в том числе на низкоуглеродную трансформацию», — сказал Дмитрий Патрушев. По прогнозам ученых, сухость климата в степной зоне России будет возрастать, количество осадков уменьшится, но одновременно с этим раньше обычного придут и осенние заморозки. Все это сделает погоду суровой и усложнит сельскохозяйственные работы, отметила Пестрякова. При этом она уточнила, что подобные процессы происходят также в других частях планеты — в значительной степени не по вине человека и его деятельности, а из-за цикличного изменения климата на Земле. Прогнозирование погоды также позволит российским фермерам менять вид хозяйственной деятельности на отдельных территориях в зависимости от климатических особенностей. Так, если земля станет непригодна для выращивания злаков и других культур, ее будут использовать для скотоводства либо высаживать там лес, подытожила Пестрякова. В сельском хозяйстве существует подход, при котором нужно учитывать микроклимат буквально каждого вспахиваемого поля, чтобы получить богатый урожай, рассказал депутат Госдумы России Сергей Лисовский. «Любое поле формально находится на одной территории, и для обычного человека оно одинаковое, но на самом деле это не так. Где-то более влажный микроклимат, где-то еще какие-то особенности. Сеять надо, исходя из этих параметров. Для этого и создается более детальное прогнозирование погоды, о котором говорил Патрушев», — поделился мнением парламентарий.
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