Власти примут меры после массовых неурожаев в России из-за весенних заморозков. Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев на VIII Всероссийском объединенном метеорологическом и гидрологическом съезде в Санкт-Петербурге сообщил, что в стране создается система мониторинга климатически активных веществ в атмосфере. Как объяснили эксперты URA.RU, улучшение систем наблюдения за погодой поможет снизить риски от стихийных бедствий при сельхозработах.
Патрушев начал выступление на мероприятии, приуроченном к 190-летию основания Гидрометеорологической службы, с того, что назвал Росгидромет одной из пяти лучших служб мира, занимающихся предсказанием погоды. Он призвал не останавливаться на достигнутом и продолжать совершенствовать ведомство.
Дмитрий Патрушев подчеркнул необходимость повышать качество прогнозов и наращивать оперативность предупреждения чрезвычайных ситуаций. «От этого зависит бесперебойное функционирование целого ряда отраслей: агропромышленного, рыбохозяйственного и лесного комплексов, строительного сектора, сфер энергетики и транспорта», — напомнил он.
Зампред правительства также заявил, что анализ и прогнозирование климатических процессов — одно из наиболее важных направлений работы гидрометеорологической службы. Он сообщил о создании в России системы мониторинга климатически активных веществ в атмосфере. Ее полноценный запуск ожидается к 2030 году. «Это позволит обеспечить более масштабный сбор и обработку данных для объективной оценки состояния атмосферы и поверхности Земли. Полученная информация будет использована при реализации мер, направленных на адаптацию экономики к природным изменениям, в том числе на низкоуглеродную трансформацию», — сказал Дмитрий Патрушев.
Мощное и совершенное оборудование для мониторинга погоды поможет российским фермерам предупредить засухи и заморозки и снизить убытки, объяснила доцент факультета экологии Челябинского государственного университета Екатерина Пестрякова. «Это сэкономит сотни миллионов рублей. Погодные качели наносят ущерб сельскому хозяйству и другим сферам экономики. Хороший прогноз сбережет и средства домохозяйств, и жизни людей, которые будут вовремя знать о стихийных бедствиях», — сказала эксперт.
По прогнозам ученых, сухость климата в степной зоне России будет возрастать, количество осадков уменьшится, но одновременно с этим раньше обычного придут и осенние заморозки. Все это сделает погоду суровой и усложнит сельскохозяйственные работы, отметила Пестрякова. При этом она уточнила, что подобные процессы происходят также в других частях планеты — в значительной степени не по вине человека и его деятельности, а из-за цикличного изменения климата на Земле.
«Климат становится континентальным. То есть разница между суточными и сезонными температурами усиливается. Чтобы вовремя предсказывать эти изменения, нужны метеорологи и целая команда специалистов, а также дорогое оборудование, поэтому правительство взялось за эту проблему», — пояснила она.
Прогнозирование погоды также позволит российским фермерам менять вид хозяйственной деятельности на отдельных территориях в зависимости от климатических особенностей. Так, если земля станет непригодна для выращивания злаков и других культур, ее будут использовать для скотоводства либо высаживать там лес, подытожила Пестрякова.
В сельском хозяйстве существует подход, при котором нужно учитывать микроклимат буквально каждого вспахиваемого поля, чтобы получить богатый урожай, рассказал депутат Госдумы России Сергей Лисовский. «Любое поле формально находится на одной территории, и для обычного человека оно одинаковое, но на самом деле это не так. Где-то более влажный микроклимат, где-то еще какие-то особенности. Сеять надо, исходя из этих параметров. Для этого и создается более детальное прогнозирование погоды, о котором говорил Патрушев», — поделился мнением парламентарий.
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