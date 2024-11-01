Евросоюз готовится к полномасштабной войне с Россией. К такому выводу пришел лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, ссылаясь на доклад бывшего финского президента Сауле Ниинисте о необходимости создания трехдневных запасов на случай чрезвычайной ситуации (ЧС). Он призвал руководство Франции выйти из ЕС и уничтожить объединение.
«Это безумие! Евросоюз хочет тотальной войны. Нам необходимо выйти из ЕС и уничтожить его», — написал Филиппо в своем посте в соцсети Х (бывший Twitter). Его слова приводит «Лента.ру». Французский политик также подчеркнул, что в докладе Ниинисте упоминается о необходимости создания у европейцев трехдневных запасов для ЧС, что указывает на возможную подготовку к потенциальному конфликту с Россией. Кроме того, Филиппо призвал Францию немедленно выйти из состава ЕС и предложил уничтожить европейское объединение.
Ранее бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс сообщил, что Евросоюз должен быть готов к военному противостоянию с Россией через шесть-восемь лет. Он также призвал Европейский союз наращивать мощности по производству оружия и боеприпасов и поддержал идею создать запас снарядов, передает MK.RU.
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, не раз отмечал, что Россия не станет воевать со странами Европы или нападать на государства Североатлантического альянса. По его словам, российская сторона готова к переговорам при соблюдении стамбульских договоренностей.
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